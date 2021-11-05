第26屆全球氣候變遷大會目前正在英國熱烈展開，然而，正如場外抗議的環保人士所稱，與會各國領袖及各大企業領導人，儘管開出各種支票，實際上卻是一種「綠色洗禮」（greenwash）的做秀行為，不論是缺乏事後可以核查的執行狀況也好，或者是心有餘而力不足也罷，總之就是，於事無補。

然而，首先，我們必須肯定，時至今日，按照皮尤研究中心的最新調查，世界各國政府或領導人對地球暖化乃因人類過度排放溫室氣體所引起，已經有高達百分之八十以上的共識。

但問題是，落實到政策或執行政策的層面，各國政府或領袖可就各有盤算跟顧忌了。在這次大會上，最明顯的例子之一就是，排碳量佔世界第一的中國領導人，和排碳大國也是石化燃料生產大國的俄羅斯領導人，雙雙拒絕出席。

另外一個最明顯的例子就是，具有帶頭作用而且立場傾向保護環境的美國民主黨籍總統拜登，對於公認最能有效控制碳排放量的徵收排碳稅，卻絲毫無能為力。

其實，就算中國的習近平和俄羅斯的普丁都出席這次大會，就算拜登總統成功推動加徵排碳稅，對於扭轉氣候變異的狂潮，在現今消費主義無孔不入的情勢下，又能有多大效果呢？

筆者曾經於2004年2月，針對當時的消費主義現象，寫了篇〈消費主義所帶來的危機〉一文，如今回望，簡直就可斷定，若不解決消費主義的經濟模式，氣候變遷問題可能終將無解。

消費主義所帶來的危機

這篇發表於2004年2月〈消費主義所帶來的危機〉是這麼寫的：

轉眼，每年的聖誕新年乃至農曆春節又都過去了，在這後九一一時代，人們除了慶幸恐怖主義的烈火沒有燒到自己頭上外，會不會也發現，到處人潮洶湧的購物狂潮也把自己搞得暈頭轉向？



本來，聖誕節的意義是宗教性的，是神聖的，但是曾幾何時，莫說在非基督教國家聖誕節成了狂歡日，就算以基督教為主的國家，聖誕節也成了人們瘋狂採購的最佳時機。在廠商挖空心思排山倒海的廣告慫恿下，人們的購買慾被挑動得無以復加。一言以敝之，人類內心潛在的貪婪，已被這消費主義新潮流，HIGH到最高點！



事實上，莫說聖誕新年了，就算在其他日子，那些以促銷為職志的廠家，哪一天沒有折扣？那些已身不由己的研發專家，哪一分一秒不在絞盡腦汁推陳出新只求刺激人們消費？過去沒有的，要買；過去有的，也要買！有必要的，要買；沒必要的，也要買！反正是，買買買買買買買！



購買‭ - ‬SHOPPING，在現今人類社會經濟普遍改善的情況下，不但成了無數人的最大樂趣，甚至成了無數人的人生目標和價值！在過去，就拿美國來說吧，星期天安息日上午還做生意的商家屈指可數，而現在，莫說一般商店了，就連許多大型聯鎖百貨公司也都在星期天一大早開門。有些商店甚至一年開張三百六十五天！‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



的確，賺錢花錢，又不偷不搶不騙，本就是正當經濟行為的一部分，有何不可？有什麼不對？有什麼好非議的？但問題是，在如此越來越龐大的人群越來越龐大的購買下，將需要耗費多少地球資源？將產生多少廢棄物？將造成多少污染？我們這個人口越來越多而相對面積越來越小的地球，承受得住嗎？



消費主義戰勝一切

美國史學家克勞斯指出，在20世紀的意識形態之爭裡，共產主義，社會主義，乃至資本主義和民主觀念，其實在消費主義面前都是失敗者。消費主義才是最大贏家。消費主義顯然已成為我們這個時代全人類最普遍的意識形態！‬‬‬‬



而就在最近，環境和社會政策研究機構‭「‬世界觀察研究所‭」‬在其‭「‬2004年世界狀況‭」‬報告裡也指出：過去幾十年裡，人類的消費以驚人的重力加速度增長。例如，過去半世紀以來，發達國家和部份發展中國家的淡水使用量增加了三倍，石化燃料的使用量增加了五倍。這种消費不僅開始損害到人類賴以生存的自然體系，而且開始倒過來損害我們的生活品質，使世界上仍然存在的億萬貧困人口更難于滿足基本需求。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



‭「世界觀察研究所‭」‬的報告說，從1960年到2000年的四十年間，全球的家庭消費增加了四倍，增長速度遠超過人口增加的速度。更令人吃驚的是，在普通人基本需求早就得到滿足的發達國家，消費水平也照樣大幅上升。報告說，目前美國新建民宅比1975年時新建民宅平均大百分之四十，但是每棟房子裡居住的人卻更少。2003年，美國的汽車數量更頭一次超過合法駕駛人數。凡此種種，沒有一樣不和進一步擴大能源消費，沒有一樣不和進一步增加溫室氣體排放，沒有一樣不和進一步惡化地球暖化有關！‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



這是美國。其他發展中國家的消費也令人咋舌。



根據‭「‬世界觀察研究所‭」‬統計，現在全球已經有17億人進入消費層，而這些消費者幾乎毫無例外向過去發達國家的消費模式看齊。例如，中國的消費階層已達兩億四千萬，雖只佔中國人口的五分之一，但已和美國的消費人數相當。印度的消費階層已達一億兩千萬，雖只佔印度人口的六分之一，但已和日本的消費人數相當。‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



換句話說，由於貿易全球化的影響，如果這種節節上升的消費慾望和習性再不節制，以地球有限的資源，消費主義終將給人類帶來什麼樣的災難，不言而喻。



物極必反，自作自受



不容否認，資本主義的確曾有效激發了人們創造力，促進了生產力，提高了我們生活上的舒適。但是物極必反，由資本主義所衍生出的消費主義，是不是過猶不及了？消費主義愈演愈烈的結果會不會倒過來反噬我們整個人類，最終造成無法彌補的浩劫？

就如侵害人體的疾病一樣，有急症顯症，也有暗疾或慢性病。在現今這個時代，恐怖主義會不會就像是一種急症顯症，而消費主義則像是暗疾或慢性病呢？

在我們大張旗鼓全力防範恐怖主義之際，對那無聲無息悄悄侵蝕我們人類心靈道德，對那無聲無息悄悄侵蝕我們生活環境，對那無聲無息悄悄摧毀我們地球有限資源的消費主義慢性病，也許更加不可掉以輕心吧！

以上這篇文章的刊出距今已17年過去，消費主義巨浪不僅未嘗稍歇，而且變本加厲，演變到最近，竟然有富豪們爭相推出太空觀光旅遊的花樣，可真是夫復何言！

對比今昔，也許，有志於防範全球性氣候災難，有心解決地球暖化問題的朝野人士，是不是更應該從如何緩解消費主義這個大課題上著手，才是根本的解決之道？



資本主義的確曾有效激發了人們創造力，促進了生產力，提高了我們生活上的舒適，過度的消費如今卻為地球帶來更多難題。示意圖／Pixabay