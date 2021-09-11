賀德芬、彭文正和林環墻三位教授初9在立法院舉行「論文門最後審判國際記者會」，投了第二粒原子彈。連論文題目意思是啥著呣知的假「之那民國」總統府發言人張惇涵閣敢亂講：蔡英文的博士學位，只有求證英國倫敦政經學院（LSE）校方是唯一而且正確的管道。對三位教授提出的事證和質疑，縮到無頭無尾。

咁有影求證蔡英文的博士學位，LSE校方是唯一而且正確的管道哩？蔡英文講伊提博士的時間是1984年3月，彼時LSE是倫敦大學的一個學院，授學位的責任單位是倫敦大學，呣是LSE學院。所以確認蔡英文有學位無的有效管道，應該是倫敦大學。

是按怎蔡英文和其他還堅持蔡英文有學位的幾位北美洲台灣人教授，攏拉LSE做怹上尾一支稻草哩？因為LSE網站在2019年10月初8 貼出一篇來源和內容真無正常的《LSE對蔡英文博士學位的聲明》（LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen）。

LSE網站有排「消息」（News）類，目前的消息是對2016年8月開始貼，攏總分做四款消息：消息發布（News release: 527）、研究重點（Research highlights: 80）、校園狀況（Around campus: 63）和媒體報導（In the press: 9），在此，每一款消息後壁所標示的數字，是到現在2021年9月初10彼款消息貼在網站的總數。

彼篇蔡英文和支持者認為是「確認學位」的LSE聲明，是貼在真冷門的「媒體報導」，閣無附消息源頭，內底確認蔡英文有在1984提著博士，總是博士論文題目卻和蔡英文在「國立政治大學教師資格審查履歷表」親手寫的完全無仝。這件代誌在8月底被賀德芬暴露後，總統府厚面皮竟然解釋講，蔡英文填表之時，是將自己的博士論文題目寫作第二章的標題。

其實，LSE校方正式的聲明應該攏是貼在「消息發布」欄。後來2020年1月15正式恭賀《LSE校友蔡英文博士連任》（LSE alumna Dr Tsai Ing-wen re-elected），著是置在「消息發布」欄。因為蔡英文自1983著四界騙講自己是博士，所以LSE的彼篇聲明禮數上稱伊蔡英文博士，總是聲明內容寫真清楚講伊是「前LSE法學院博士生蔡英文博士」（Former LSE PhD Law student Dr Tsai Ing-wen was re-elected）。若伊真正是LSE的博士，著無可能用遐無自然的介紹方式。

我在2019年7月下旬，親身去LSE圖書館行二趟。在彼，當我提起LSE過去發生牽涉外國政治人物的學位弊案， LSE人員真婉轉卻嘛清楚向我表示：LSE主要的計畫攏來自英國外交部，真濟時陣不得不滿足外交部的需求。因為我有這種瞭解，所以我對LSE、倫敦大學和資訊委員會龜龜鱉鱉，呣敢由有相關責任單位的主管做明確的回答，心內有數。若蔡英文真正有LSE博士學位，倫敦大學有啥理由著閃避明確的肯定回應，蔡英文有啥「隱私」祙當簽「驗證授權書」予第三方公正人士驗證彼三張奇怪的所謂博士證書。

蔡英文和其他幾位北美洲台灣人教授，怹所全希望仰賴的LSE 2019年10月初8的奇怪「聲明」，其實聲明文字真明白將責任推予倫敦大學，講蔡英文有博士學位是經過倫敦大學確認的。事實上，倫敦大學不但呣公開確認，連LSE聲明內所講的，蔡英文彼本拖屎連的所謂博士論文，倫敦大學為著維護校譽，不得不向英國資訊委員會否認，彼本是可能被接受的博士論文。

蔡英文死守的「論文門」已經被質疑者投落二粒原子彈，伊卻還要繼續犧牲已經遭受極度破壞的台灣社會。蔡英文利用彭文正受邀請去親之那黨的支加哥台灣同鄉聯誼會演講，大力煽動輿情操作到英粉抓狂。

過去台灣民族獨立運動在海外奮鬥的時陣，台灣同鄉會和台灣同鄉聯誼會，上明顯的區別著是：台灣同鄉會親本土支持台灣獨立，絕對無舉車輪旗；台灣同鄉聯誼會親之那黨支持假「之那民國」，高舉車輪旗。

蔡英文是勾結赤藍權貴詐騙學位竄升的，伊和赤藍權貴根本著是利益共生體，是阻礙台灣邁向正常化路上的大粒石頭。赤藍集團內底的台灣人，邀請彭文正教授去講解「論文門」真相和現代公民價值，突破被赤藍思想病毒長期的封鎖作孽，這是進步的，是啟發性的。

攬赤藍權貴建構的假「之那民國」民族壓迫體制，反台灣正名制憲，反台灣正常化的，呣是蔡英文導頭嗎？將台灣上好的台灣大學，任命無適格的赤藍權貴做校長的，呣是蔡英文導演嗎？台灣人覺醒的時候到了！大家做伙嗆蔡英文落台！