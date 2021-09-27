華為公主孟晚舟（右）被釋放，一小時後，加拿大也宣佈，被中共刑事拘留的康明凱（Michael Kovrig）（左2），斯帕弗（Michael Spavor）（左3）兩人，同時獲得釋放。圖／擷自新華網影片、CBCnews，民報合成

因為私下與伊朗進行商貿交易，違反聯合國對伊朗經濟制裁，被加拿大刑事拘留的華為公主孟晚舟，24日終於被釋放，一小時後，加拿大也宣佈，被中共刑事拘留的康明凱（Michael Kovrig），麥克爾․斯帕弗（Michael Spavor）兩人，也同時獲得釋放，回到加拿大，外國媒體對這場人質外交也大加報導，卻也坐實老共綁架肉票，當作人質事實，這與冷戰期間，美蘇交換特務可以相提並論，只是老共比蘇共更野蠻陰險，滯留中國的台商要引以為戒，若真的被抓去坐牢，台灣還真的救不了，李明哲就是例子。

雖然孟晚舟被起訴是銀行詐欺，但是麥克爾罪名是間諜罪，判刑十一年，康明凱案件還在審理，外傳：老共逮捕麥克爾，曾經引起金正恩不快，麥克爾被捕前，經常來往北韓，與金正恩關係良好，而康明凱也是加拿大前外交官，老共對這兩人下手，已經想定兩人份量足夠交換孟晚舟，這場歷經三年的中美加三國外交戰，看似終於落幕，其實尚未結束。

美國控方法院與孟晚舟所簽署的DPA，又稱暫緩起訴書，有一定條件，看似孟晚舟不認罪的雙方各自表述，但是，被告並不否認檢方控罪，也不可以日後翻案，這兩個條件下，估計：日後華為公司必需用巨額罰款，才能擺平官司，這與過去中興被美國法院裁罰類似，華為已經債務堆積如山，罰款必然增加壓力，而中共花九牛二虎之力，挽救華為公主，只有一個字：「面子」，回到中國的孟晚舟，日子肯定不好過。

傳說：商務包機飛越北極圈，孟小姐喜極而泣，留下感言：「沒有強大祖國，就沒有她今日自由」，好像老共戰狼外交，是為她一人服務，武漢病毒流行期間，流落非洲的農民工，飽受沒有國家援助的境地，戰狼為何不見了？

中共綁架人質換回孟晚舟

老共綁架人質換回孟晚舟，到底是劣行還是美談，就由看倌自己判斷了，公主回來中國的同時，剛好有一位中國八Ｏ年輕人，在微信發白目言論得罪當道，選擇在美國跳船流亡，強大祖國成了迫害者，這才是莫大諷刺。

加拿大用空軍專機，接回兩位加拿大肉票，與華為公主的豪華包機無法相比，在中共黑牢裡，康明凱和麥克爾飽受欺壓，因為中國自認強了，對老外手下不留情，相反的，孟晚舟在溫哥爾軟禁期間，在民主制度下，身穿名牌，擁有最昂貴豪宅，有保鏢守護，有美食，除了電子腳鐐，沒有一點點坐牢樣子，到底在加拿大坐牢幸福呢？還是享受祖國特權自由幸福呢？

拜登說：「我把她熱愛的祖國還她了」，但是美國國會已經警告拜登：「別搞對中共的綏靖主義」。

這場人質外交換囚戲碼，看似美加輸了，其實真正的輸家是習近平，他如何向底層百姓說明：為何戰狼只保護權貴集團，公主可以把錢弄到海外買豪宅，生活豪奢，這與習近平左轉政策剛好背道而馳。