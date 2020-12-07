作者認為，川普四年真的讓中共吃到苦頭，說好的2025計畫因此喊停，經濟貿易也日漸衰落，外資跑路，失業上升，中國目前到處樹敵，各種情況讓習近平很不爽。圖／擷自白宮flickr

隨著愛國者的不停挖掘，華府泥沼區的川普敵人已經慢慢現出原形。

川普敵人現形

第一個敵人就是深層政府背後的「光明會」，或稱「國際共濟會」，這個會最早期由羅斯柴爾德和洛克菲勒創立，也是實際掌握聯邦儲備局的大富豪，簡單說，就是主宰美國的大金主，包括索羅斯，比爾蓋茲，高科技新貴「臉書」，「推特」，以及華爾街的反川人馬，這次大選中，拜登拿到華爾街金主給的不記名政治獻金1.5億，而川普的不記名政治獻金只有2200萬，第二個敵人是共和黨人，卻被深層政府收買的人，或稱共和黨內建制派，例如喬治亞州州長坎普，第三個敵人是主流媒體，包含CNN、紐約時報、彭博，很巧的是作弊最兇的喬治亞，由共和黨執政，CNN總部就在這裡，但是，這一堆記者對州政府自己辦選舉，自己從中作弊，卻沉默不語，美國主流媒體的腐敗，還真是超乎想像，12月初，美國「真相工程」網站公布一段視頻錄音，內容是CNN老闆傑夫扎克指導集團下的記者，如何利用報導醜化川普，甚至報導川普已經發瘋，第四個敵人就是中共，第五個敵人才是安提法和黑命貴，他們拿中共金錢，充當暴動的先遣部隊。

中共對這一次的美國大選代號就是，「搞定美國」，拜登上台，就是搞定美國的開始，因為拜登只是木偶而已，政治形象已毀，生命走到黃昏，真正的美國華府主人是背後操控的集團。

不只是中共習近平想要搞定美國，川普四年下來，實施脫鉤中國策略，因為全球化之後，和中共掛勾，擁有太多利益的集團被搞到虧本，川普擋人財路，這些人也想盡辦法要讓川普下台，所以，這幾股暗黑勢力一拍即合，終於搞出美國大選的驚天弊案，簡單說，這是一場網路戰爭，選舉是假象，從假票到投票機器，人工作弊，各種花樣百出，可以說，一夕之間把民主制度中選舉全面毀壞，這是一場沒有煙硝的顛覆美國政府的叛國行動。

中共自己露出馬腳

12月3日，一段內部高層秘密談話的視頻揭露，談話人是人民大學國際關係學系的翟東昇教授，他說，中國搞不定川普，但是可以搞定拜登，現在，美國有了我們的人，視頻說中共為了搞定川普，投資一家稱為STAPLE street 風險投資公司，砸下4億美金控制了「多米尼」，這家投票公司就是大選中最大的弊案，可以從後門修改數字，從舞弊事件的千萬手法，可以證明中共這一次真的花大錢，要拉下川普，搞定美國，說實在，川普四年真的讓中共吃到苦頭，說好的2025計畫因此喊停，經濟貿易也日漸衰落，外資跑路，失業上升，中國目前到處樹敵，各種情況讓習近平很不爽。

習近平是否已經搞定美國，看看前幾天舉行的「讀懂中國」跨國會議，拜登的競選顧問，歐巴馬時代的財政部長桑默斯就參加了，這種會議就是典型的大外宣，中共向外國政要宣示影響力的大拜拜。

會中很多外國政要，包含澳洲親中總理陸克文，英國前首相布朗，比較特殊的是當中共驅逐美國駐北京媒體的時候，CNN卻受邀請參加了，這種情況很不尋常，CNN在這次美國大選的腳色也更令人懷疑了。

最近一位中共紅三代伊啟威在網路上公布一段偷錄的視頻錄音，錄音內容是廣州一位印刷廠老闆的跨海電話，對談的人要求印刷美國大選選票，這位爆料者說，「廣州印製大量選票進入墨西哥之後，然後利用陸運進入美國，這些選票被用在北卡、內華達、加州」，不只是大選使用，也會在重新計票使用，包威爾律師正在查證這項爆料資訊，從這件爆料可以證明，中共這一次真的積極要把川普拉下台，連假票都印出來了，卻也顯示美國民主機制已經漏洞百出。

川普律師林伍德在喬治亞州的公聽會對群眾演說，「中共無法佔領美國，也無法剝奪選舉自由，美國人會積極為自由奮戰，就像1776年的獨立戰爭」。

這句話或許是真，但是，中共根本無須佔領美國，他只要操縱一位美國總統，聽號令做出政策，就已經足夠了，只要控制美國，中共就是老大了。不是嗎？



川普與律師林伍德（左）。圖／擷自維基百科，公有領域