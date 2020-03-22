台灣從19日零時起禁止外籍人士入境，國人入境者必須居家檢疫14天，還是有人缺乏公德心，出門趴趴走，造成防疫破口。內政部小編發揮鄉民功力，改編《麥克阿瑟為子祈禱文》，KUSO成《鄉民為返國鄰居祈禱文》，開頭寫下:「主啊，請陶治我的鄰居，....使他能夠認識－COVID-19(註：這不是車號)」引起熱烈迴響，目前已有2.2萬人按讚。

為了讓民眾了解防疫的訊息，衛福部及內政部小編各個比才氣，有引最潮的韓劇來提醒大家防疫相關資訊。最近因應最新返國潮，內政部小編也卯足勁發揮KUSO功力，就是希望大家配合防疫措施。

尤其19日返國必須居家檢疫14天，返國潮中又以年輕人居多，擔心大家關不住，到外面趴趴走，內政部小編KUSO《鄉民為返國鄰居祈禱文》，這篇《鄉民為返國鄰居祈禱文》其實是改編自《麥克阿瑟為子祈禱文》。

小編開頭就寫下「主啊，請陶治我的鄰居，讓他成為一個識相的人，能夠知道返國後要居家檢疫。」隨後幾段都是KUSO居家檢疫相關規範，其中提到「使他能夠認識－COVID-19(註：這不是車號)」引發廣大迴響。

KUSO文一PO上網，得到網友盛讚，「小編的迷因之力越來越強」、「看得我內牛滿面QQ 」、「也改一篇給外籍朋友(敲碗 )」，還有人建議將病毒名字改成「中國武漢肺炎，那個車牌不好認 」，甚至還有網友詢問「有出師表版的嗎？」

小編也不忘PO上正經版的防疫宣導，強調所有從國外入境的民眾，都必須居家檢疫14天！請大家務必配合！在居家檢疫期間，請民眾切勿外出，也應與同住者保持距離(至少一公尺以上)。另外，如有出現發燒、咳嗽等身體不適症狀，記得不要自行出外就醫，請立即主動聯繫衛生單位，或撥打1922專線，由相關人員安排協助就醫。

居家檢疫，不只個人的事，還攸關你的家人、你的鄰居，甚至是社會大眾！因此請大家務必配合相關檢疫規定，一起挺過這波疫情。 另外，非本國籍人士，除非持有台灣居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可外，否則一律限制入境！也請各位民眾提醒外國朋友們，近期先不要入境台灣，以免白跑一趟。