隨著德爾塔病毒變種在美國各地造成新冠病例迅速擴散，美國總統拜登（Joe Biden）宣布非軍職的聯邦政府僱員必須接種疫苗，否則將定期接受測試並戴上口罩。

「每一名聯邦政府僱員都將被要求證明他們的接種狀態，」拜登總統星期四（7月29日）在白宮東廳發表講話時說。」任何不出示證明或沒有接種的人都將被要求戴上口罩，不管他們在哪裡工作，每星期接受一次或兩次測試，以觀察他們是否患有COVID，保持社交距離，而且一般不被允許旅行出差。」

白宮的一項聲明說，聯邦政府僱用4百多萬美國人，包括超過2百萬非軍職員工。

拜登補充說，同樣的標準也將適用於聯邦承包商人員。

他說：「如果你想與聯邦政府做生意，那就讓你的人員接種疫苗。」

代表聯邦員工的工會做出謹慎的反應。

聯邦員工的最大工會——美國政府僱員聯合會（AFGE）負責人埃弗雷特·凱利（Everett Kelley）說：「我們期待，對工作條件的任何改變，包括那些與COVID-19疫苗和相關程序有關的改變，都會在落實之前與我們的談判單位進行恰當的談判。」

代表65個機構3萬人員的聯邦執法人員協會（FLEOA）的主席拉里·科斯米（Larry Cosme）說：「強迫人們接受一種醫療程序，這不是美國方式，明顯違反民權，不管倡導者可能會如何為其尋找理由。」

他說：「我們因此鼓勵行政當局與FLEOA和其他聯邦僱員團體合作，激勵所有聯邦僱員接種疫苗，而不是懲罰那些不接種的人。」

在拜登總統講話之前，白宮副新聞秘書卡琳·讓-彼埃爾（Karine Jean-Pierre）對記者們說，聯邦僱員將能夠做出接種疫苗的決定，「因為主要是未接種疫苗的人在繼續擴散病毒，在我們有更多的人接種疫苗並遏制傳播之前，我們需要有恰當的程序，維持美國人的安全」。

「作為一個大型雇主、我國最大的雇主，而且關心著那些維持政府運轉的人，我們有義務好好地管理員工隊伍並確保他們的健康與安全。」

拜登還說，他要求國防部探討如何以及何時把新冠疫苗列入軍人必須接種的疫苗的清單。

「我們保衛著國家不受重大威脅的男女軍人應當受到盡可能的保護，免患COVID-19，」拜登總統說。「我認為，尤其重要的是，我們的軍人在全世界各地服役，很多地方疫苗接種率很低，疾病流行。」

拜登總統還討論了全面接種疫苗的人是否需要加強針。

「目前，我的醫學顧問們說，答案是否定的，」拜登說。「任何美國人現在都不需要加強針。但是，如果科學告訴我們有必要打加強針，那我們就會這麼做。」

有一名記者問到下令各州強行接種疫苗的問題，拜登回答說，這個問題的合法性還沒有得到確定。

他說：「聯邦政府是否能夠對整個國家下達強制令，這仍然是個問題。」

拜登還建議更多的州和地方政府向那些完全接種疫苗的人提供100美元。

拜登總統試圖把接種疫苗的問題非政治化。他說，疫苗是共和黨政府主政下開發和批准的。

他表示，戴口罩「不是政治聲明」，同時承認，人們普遍對重新戴口罩感到沮喪。

他說：「我知道，這令人沮喪。我知道，一想到我們還在打這場仗，這讓人疲憊。我知道，我們曾希望這會是一條簡單和直截了當的線，沒有任何問題或新的挑戰。但這不是現實的生活。」

他提到，焦急的外國領導人「幾乎每天」都在給他打電話，請求他向他們的國家運送更多的疫苗。拜登說：「每一位美國人都可以得到疫苗，這是美國得到的祝福……浪費這種祝福實在是太可惜了。」