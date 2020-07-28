《蔣經國日記揭密》作者黃清龍表示，蔣經國生前最後幾年的民主改革，是「不得已」而為之，他認為蔣經國不是改革者，而是被迫者。前總統馬英九在臉書發文為蔣經國總統平反，馬以過去擔任總統秘書6年多的經驗，以千字文做出澄清。文中表示，蔣經國過去接見美國《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆（Katherine Graham）時，針對戒嚴問題主動表示：「我國將在制定國家安全法令後解除戒嚴並開放組黨。」馬英九認為台灣歷史將要改寫。

並非解嚴就是民主，沒有戒嚴的獨裁國家多的是，解嚴只是減少迫害而已，獨裁者減少迫害就變成恩惠，這是相當恐怖的奴才思想，主人迫害奴才是天經地義，只要主人減少迫害，對奴才來說就是一種恩惠，今日的台灣，竟然還有人因獨裁者減少迫害而感恩。黃清龍也幫蔣經國擦粉，蔣經國從未推動民主改革。

馬英九也提到，當年蔣經國總統聽到有群老兵在西門町遊行請願，希望能回中國探親，便交代時任副秘書長張祖詒，要求草擬方案呈報，照顧民意並改變兩岸關係。這是荒謬的說詞，開放老兵回中國探親就是民主，那目前的中國豈不是變成民主國家？別忘了中國並沒有禁止其人民來台探親，不知道馬英九書是怎麼讀的？

開放只是解決蔣家困境

國共內戰，造成老兵回不了家，才發生李師科案件，李師科搶銀行殺人，完全不為錢，他將搶來的錢存封贈送友人之女，他的行搶只是對政府的不滿，蔣經國開放老兵回家探親只是要解決蔣家的困境，老兵問題不能不解決，它與台灣的民主完全無關，蔣家還是繼續在台灣推動獨裁統治。

只要行政首長能控制立法權或是司法權就是獨裁者，蔣家利用萬年國會掌控立法權，當年的萬年國會不只聽獨裁集團的指示表決，還需要獨裁集團指導才能了解獨裁者的旨意，事實上當時的立法院只扮演行政政院的立法局而已，而行政院依獨裁者的命令指揮立法局。

蔣家獨裁統治年代，司法官本來就沒有自主性，而是協助獨裁者排除異己，更有警總閹割司法權，日治時代任何人做出違法行為前，都可以預估會有甚麼後果，可是蔣家統治年代，卻完全不清楚會有甚麼後果，因為當時沒有依法審判。

獨裁者明的可以用各種手段掌控立法及司法，暗的還可以利用非官方勢力排除異己，在中國大陸時期，蔣介石加入青幫，拜杜月笙為師，利用青幫排除異己。來到台灣之後，情報局竟然吸收竹聯幫入夥加以訓練。天佑黨外人士，獨裁者還未對黨外人士下手以前，先到美國暗殺江南，造成蔣家接班失敗。

蔣家獨裁統治不可能鬆手，卻因為江南案件使蔣家接班失敗，促使李前總統變成法定接班人，借重民運人士的助力逼退萬年國會，更由人民直選總統，當年推動政治民主化時，馬英九等中國勢力還極力反對，今日這些人在享受民主成果還要偽造歷史。