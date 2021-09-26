你的醫師診斷你有高血壓，除了照醫囑服藥，按時回診之外，有什麼你可以注意的事項？本文和大家談論一些有助於高血壓病患保健的要點。

1、檢討自己得心血管疾病的風險。

大多數有高血壓的人，平時沒有症狀，只有在血壓飆得太高/太快、或降得太低/太快時，才會有症狀。所以治療高血壓並不是在治療症狀，而是以減少心血管疾病的風險為目標。促成心血管疾病的原因很多，高血壓是其中（最主要的）一個。所以當自己被診斷有高血壓時，務必屆此評估一下自己有那些危險因子，和得冠心病、中風、糖尿病、周邊血管阻塞、腎臟病等和動脈硬化有關的疾病之風險。

2、確定自己高血壓的嚴重程度，是否已經在身體上劃下痕跡，產生終端器官傷害（endorgandamage）（可參考〈 高血壓對身體的影響 〉一文）

知道自己有了高血壓後，更應該去買一個好的血壓計、學習正確的量血壓方法（可以帶自己的血壓計到醫師那裡，可以和醫師同時量血壓，看看你量得對不對，差異多少），以及養成常量血壓的習慣。血壓會隨著作息及心理和身體的活動而起伏，飲食、酒精也會有影響。一般人一天內的血壓遵從晝夜模式（睡覺時低，起床後迅速上昇。但是高血壓患者，有些不遵從這個模式）。有時要多量各個不同時段的血壓。有一種可以自動量24小時的血壓的機器，對正確的了解病人血壓控制得好不好以及睡覺時血壓是否正常，很有幫助，必要時可以請你的醫師安排去做。有幾個特別的血壓，至少在初次評估血壓時要量，以後治療過程中有必要時也可再測。a.量右手和左手；b.量坐著和站著不動三分鐘後的血壓。兩手血壓差異在10〜15以上，有血管狹小的機率較大。左右手血壓差異大的人，量血壓應該以高的那手的數值為準。有些人站立一段時間後血壓會變得太低（姿位式低血壓orthostatichypotension）；這種人有站久頭暈的毛病，控制血壓也比較棘手（有的人躺著的血壓很高，但是坐/站時血壓又過低）。有在治療高血壓的人，要偶而量量站立時的血壓，特別是有頭暈時或換藥後。如果你的醫師曾替你量左右手及站立後的血壓，他就是個盡責的好醫師。

3、什麼樣的血壓是高得危險的血壓？又什麼樣的血壓是低得危險的血壓？

要回答這種問題，要先考慮到三點：平常血壓的範圍；上昇或下降的速度；及有沒有症狀（大部是腦神經或心肺的症狀）。180/120一般認為是危險的高血壓（hypertensivecrisis），如果再加上有視覺模糊、頭痛、噁心、胸痛或呼吸困難就更嚴重、更為危險了。但是對一個習慣於心縮壓160〜170的慢性高血壓患者，常常會沒有症狀，而平日血壓正常的人如果突然颷高到160〜170常常有可能會很不舒服。同樣的，習慣心縮壓150左右的人，血壓突然掉到100〜110可能會頭暈，但是平常心縮壓就是100左右的人，血壓85左右也往往沒有任何症狀。

4、最好的治療高血壓方案，應該要包括生活方式的改變。

運動和控制飲食可以幫助控制血壓。喝少量的酒可以幫助血壓，但是酗酒常是造成高血壓的原因之一，不少人戒掉後血壓顯著的改善。有研究指出美國人的典型飲食，鈉對鉀的比例偏高，調整後血壓也會下降。有關飮食中含鹽量的重要性是有些爭議，但是大多數的文獻以及大部分研究這個問題的人，都支持低鹽對控制血壓的好處。有些人的血壓對飲食中的鹽含量比較敏感（有研究發現血壓的高低對飲食中的含鹽量敏感的人，在高血壓患者有51%，而血壓正常的人則只有26%）。女性、年紀大的人對鹽敏感的人較多，也有種族上的差異。不少研究證實運動有益血壓控制。

5、根據自己的身體狀況擬定血壓控制的目標。

很多醫學學會都有公布指南，不同學會的指南略有差異，甚至同一學會不同年代發表的推薦，也不盡相同。根據你的身體狀況（年齡、基礎病或終端器官傷害的有無、生活方式等）以及心血管疾病風險，擬定一個目標。同時也要針對你的特殊病史（如有無糖尿病、腎臟病、蛋白尿、心肌梗塞、心臟衰竭、中風等）而選擇已經有證據對有那個病史的效果較佳的藥。有些高血壓的藥，有足夠的文獻指出治療的效果不佳，不應該用作第一缐或唯一的血壓藥。在台灣找我諮詢的高血壓病患，有一些人吃的藥，我不會同意。不少高血壓病人需要兩種以上的血壓藥才能控制得住，要積極的早日用上第二種血壓藥才好。年紀大的獨發性心縮壓高血壓有時候不好治。年紀大的人有種種原因（如喝水不足或利尿劑引起的脫水，及自主神經功能不良等），容易發生姿位性低血壓而暈倒。此外要降低心縮壓時，心舒壓有時會太低，有研究指出心舒壓低於60〜65的人，死亡率可能相對大於心舒壓高於65的人。治療年紀大的病人，要常量站立後的血壓，注意問病人和家屬，病人有沒有頭暈、昏倒、站不穩或跌倒。有時也需要容許高些的心縮壓。