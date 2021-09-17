美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（左）9月16日呼籲台灣建立強大的威懾力量以應對中國與日俱增的威脅。圖／擷自臺灣駐美代表處照片

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯星期四呼籲台灣建立強大的威懾力量以應對中國與日俱增的威脅，並稱不對稱威懾是台灣「真實且迫切的需求」。

藍鶯（Ingrid Larson）星期四（9月16日）通過視訊，在台灣願景基金會與華盛頓新美國安全中心（CNAS）共同舉辦的台海兩岸關係研討會上做出上述呼籲。

她說，中國在香港的作為已經使其「一國兩制」遭到幾乎所有台灣人民的拒絕，因為它會毀滅台灣的民主，也因此，北京只能完全依賴脅迫手段，例如假信息、惡意網絡攻擊、擠壓台灣國際空間，以及直接軍事恫嚇，強迫不願意受其控制的台灣走向統一，正如白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）所說，北京單方面改變台灣地位會是災難性的，美國要確保印太地區和平得以維繫，因此也更願意公開點名中國的惡意行為。

藍鶯表示，中華人民共和國試圖在國際上孤立台灣的作為越來越挑釁，但美國和國際社會對台灣的支持也在增加，「我們見到支持台灣的國家越來越多也越來越多元，許多歐洲國家議會都通過支持台灣的決議案，這反映出支持台灣在全球舞台參與的民意正在日益增加。」

藍鶯也提到，瑞士議會才通過一個支持與台灣深化關係的決議案，立陶宛在同意台灣設代表處後遭到中國施壓要求改變決定，但歐盟輪值主席斯洛文尼亞總理呼籲歐盟領導人與立陶宛站在一起，不要屈服於中國的壓力。

她說，「大多數國家都有他們自己版本的一個中國政策，但那並不妨礙與台灣的建設性合作。」

儘管國際社會對台灣的支持和勢頭增加，但藍鶯在演講中也呼籲台灣盡快建立一個不對稱的威懾能力，並強調這個威懾的需求已經迫在眉睫。

「在地區及全球盟友和夥伴日益頂回中國咄咄逼人行為之際，重要的是台灣持續致力於只有它自己能做的改變。台灣必須建立盡可能強大的威懾力量，而且越快越好。台灣需要真正的不對稱能力以及一個強大的後備部隊。不對稱意味著那些更有機動性、存活力和殺傷力的系統。這是一個真實且迫切的需求。」



2021.9.16第37號漢光演習第4天軍方在屏東海岸舉行聯合反登陸作戰操演實彈射擊。圖／擷自國防部臉書