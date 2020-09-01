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每日國際焦點

美國國內疫情重症率遠低於預期，取消4.3萬呼吸器訂單。

印度軍方在班公錯湖爭議領土發現中國解放軍越界，立即動員部隊，中方撤離，未造成衝突。中方只敢在官媒環球時報上叫囂。

土耳其延長於東地中海探勘，刺激希臘表示將增加國防預算，但歐盟僅以口頭要求土耳其。

相對於美國推動以色列、阿聯關係正常化，歐盟也積極推動科索沃、塞爾維亞關係正常化以互別苗頭。

在面對希土衝突、白俄緊張的同時，歐盟核心國家德國總理梅克爾卻認為當前最緊急的事務是對抗氣候變遷，主張追求極端減碳，要更激進化歐盟2030氣候計畫，以及全力推動碳稅的主張。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

印度

印度軍方在班公錯湖爭議領土 發現 中國解放軍越界，立即動員部隊，中方撤離，未造成衝突。

中國官方喉舌環球時 報嗆 印度，聲稱若印度越界將遭遇嚴重軍事挫敗。

連日大雨 造成 土石流與洪災，一週來在印度與尼泊爾造成41死。

泰國

向中國 購買 2艘潛艇計畫喊停。泰國原本於2015年通過向中國購買3艘元級潛艇，其中1艘已經以135億泰銖交貨，原本國會通過要以225億泰銖購買剩下2艘，造成極大反彈。

澳洲

貿易部長對澳洲籍華裔記者成蕾2週前遭中國 逮捕 表達不解，稱澳洲企業在中國經營風險增加。

白俄羅斯

反對派組織政黨， 名為「一起黨」 。

白宮表示俄國英 尊重 白俄羅斯主權。

波羅地海三國對盧卡申科以及數位白俄高層 發動制裁 。

德國召喚白俄羅斯大使 譴責 白俄逮捕外國記者。

希臘

國防部長 表示 ，最快自今年起將動用現金儲備增強國防軍力。希臘自2009年債務危機起減半國防預算，如今在東地中海受到土耳其威脅。

科索沃

歐盟推動塞爾維亞與科索沃 關係正常化 ，可能在數月內有進展。

羅馬尼亞

政府在 不信任投票中過關 ，可望較穩定執政。

德國

梅克爾稱全球要做更多努力來 對抗 氣候變遷。歐盟需調整其2030氣候目標，她將推動產業與交通業的碳稅。

美國

美國於聯合國安理會 動用否決權 ，否決對伊斯蘭國等民兵處置的決議案，因為該案未提到美國主張的將各外籍民兵遣返回國，而歐洲各國包括英國在內反對各國籍民兵遣返回國，擔心這些民兵回國會發動恐怖攻擊。美國動用否決權被視為是先前所提制裁伊朗案遭投票反對的反擊。

美國 取消 4.3萬呼吸器訂單。

智利

政府 威脅 要用國安法處置罷工堵塞交通要道的卡車司機

巴西

警方 打擊 最大毒梟集團，逮捕422人，扣押價值2.52億巴西里亞爾財產

土耳其

東地中海的探勘 將延長到9月12日

歐盟 呼籲 與土耳其對話，要求土耳其停止單方面增加東地中海緊張的行動。

阿拉伯聯合大公國

以色列與美國官員抵達阿聯完成歷史性的 簽定 以阿關係正常化協議，並勸說巴勒斯坦人是談判的時候了。

首都阿布達比 發生 兩起爆炸案造成3死7傷。

以色列

以色列 連續猛烈報復性攻擊 加薩走廊後，在卡達調停下，以色列與哈瑪斯停火。

黎巴嫩

法國總統馬克宏 抵達 貝魯特，向群眾承諾不會拋棄黎巴嫩，會協助改革完成。

沙烏地阿拉伯

國王 調查 國防部弊案，拔除2名皇室成員，與4名軍官一同接受調查

蘇丹

政府與主要叛軍集團 簽屬 和平協議。

美、英、挪威歡迎蘇丹 和平協議 。

辛巴威

政府 宣布 穆加比時代遭沒收財產的白人可以取回土地或是以他處土地代償。

盧安達

《盧安達大飯店》電影中的真實世界主角遭盧安達政府 以資助恐怖份子罪嫌逮捕 。

尼日