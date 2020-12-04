芭芭拉德米克與她所寫的《我們最幸福》一書揭露北韓的謊言治國騙術。圖／擷自博客來，BBC中文網，民報合成

澳洲剛加入RCEP，沒料到免關稅簽約是假的，澳洲要求世衛組織調查武漢瘟疫源頭，此舉惹惱中共，開始展開報復，證明和中共簽任何協議，白紙黑字都是假的，中共可以隨時不認帳。

中共寧可讓澳洲進口的龍蝦臭掉，把葡萄酒關稅增加到230%，卻不顧平常老百姓生活，現在，中共正在為中國14億人是否已經脫貧？老百姓是否可以看得起病？大打口水戰。

因為，習近平代表黨，黨已經宣布貴州最窮的832個縣鎮即日起脫貧，黨既然已經宣告脫貧，所以你就不窮了，問題是，李克強說，「中國還很窮」，到底是誰說了算。

黨說，你已經不窮了

脫貧大夢剛演完，網路酸民已經對每個月2200人民幣的基本工資吵翻天，很多小粉紅說，現在已經活不下去，但是，環球黨媒卻說，「不要跟有錢人比較」。

聯合國的標準，每天收入不到兩美金就是貧民，依照這個標準，中國至少有2.2億人口是在這個標準以下，所以脫貧口號是假的。

美中貿易戰爭開打以前，中產階級工資來到5000人民幣，開打以後，失業增加，工資下滑，誠屬必然，看看深圳，東莞色情行業的降價表，就一目了然了，但是，習近平卻急著喊脫貧，很顯然故意和人民的胃腸唱反調。

目前中國的物價水平節節攀升，從糧食到豬肉，無一不漲價，每個月2200人民幣，已經無法生活，那麼一個月收入不到1000人民幣的6億人口，到底如何生活，也就更加耐人尋味了。

至於談到看病就更辛酸了。

中共宣稱中國人看病，政府提供19萬種免費藥物可以挑選，但是，內行人知道，真正有效的藥物還須自費，根據統計，中國人看病的自費比率是60%，有3分之2的人表示看病太貴，所以只好到藥局買藥，我個人的經驗，自費看一次感冒，在中國要花掉500人民幣，還不包含請人掛號的工資，在中國想到大醫院掛號，比登天還難，所以掛號黃牛靠此謀生者，為數不少，通常請人排隊掛號，必須花掉100人民幣。

世衛組織在2010年公布的資料，中國是全世界醫療財政支出最不平衡的國家之一，全球198個國家中，中國排名188名，根據統計，美國每年GDP中有8%用在醫療服務，中國卻不到2%，中共寧可把國民辛苦收入，花在軍事費用，花在非洲大撒幣，也不願意拿來照顧自己人民。

中國醫院的醫療暴力事件，也是亞洲最多的國家，因為看病掛號不容易，排隊讓人心情焦慮，所以，病人對醫療人員施暴案件頻傳，這也造成大學生不願意選擇醫學系，直接使醫療人員不足。

2002年，中共實施農村醫療合作計畫，希望農村人口不要跑到大城市就醫，但是，遇到大病，村醫療設備不足，病人還是往大城市醫院跑，造成醫療資源沉重負擔的主要原因。

偉大的中共黨當然不會騙人，這就讓我想起北韓的脫貧故事。

共產國家習慣謊言

北韓的勞工收入很低，目前大約是每個月1500北韓元，相當500人民幣，可以兌換70美金，但是，多數人民可以依靠糧食配給和白菜配給勉強生活，糧食配給小孩一口是每天500公克，大人700公克，勞力工作者900公克，從1990年蘇聯崩解後，北韓失去支援，開始出現糧荒，從1990年到2000年，十年飢荒餓死200萬人，營養不良造成其他疾病死亡，不計在內，真正死亡應該不止此數，為了應付飢荒，北韓政府下令配給糧食減半，這下子，領配給的人民開始出現疑問，而政府已經下令，遇到領配給糧食人民的提問，要統一口徑回答。

於是，老百姓問官員，「為什麼我的糧食配給少了一半」，官員回答，「說來話長，同志你有所不知啊，因為南韓最近鬧飢荒，我們的同胞在美國帝國主義之下生活痛苦啊，為了給南韓同胞吃上一口飯，偉大的領袖下令，把糧食省一半，救濟南韓，所以，我們把你的配給省下一半，送過去給南韓同胞了」，官員還沒有說完，領糧食的老百姓已經落淚了，這故事太感動、太催淚了，問題是，南韓不會飢荒，就算有飢荒，被資訊封鎖的北韓也看不到，這就是北韓的謊言治國騙術。（詳見，芭芭拉德米克所寫《我們最幸福》）

中共越搞越回頭，連老百姓肚子是否吃飽，也可以瞎掰，看來，中共越來越向北韓學習了。



習近平代表黨，黨已經宣布貴州最窮的832個縣鎮即日起脫貧，黨既然已經宣告脫貧，所以你就不窮了，問題是，李克強說，「中國還很窮」，到底是誰說了算。圖／擷自中國人民網