全台高中職以下學校今天開學，光是台北市就20萬學生回到校園，是另一波防疫打挑戰。圖/陳麗珠攝

高中職以下今(25)天開學了，學校如臨大敵，一大早校門口湧現人潮，排隊等著量測體溫。台北市長柯文哲也早早來到社子國小視察校園防疫狀況，他說，終究要逐步復工復學，不能一直擺著，「今天算是壓力測試」。家長也表示，大批孩子重新回到校園、補習班、安親班是另一波防疫大作戰的開始。

開學第一天，各級學校比照教育局規定SOP流程，校門口就讓學生入校有分流措施，一條動線為「已自行測量體溫者（體溫未達37.5度）」，另一條為「未自行量測體溫者」。有些學校學生人數稍多，動線尚在調整，造成一群孩子擠在校門口的現象。但是秩序大致良好，幾乎每個人都自行戴上口罩防護。



開學第一天，大批學生回到校園，排隊量測體溫。圖/陳麗珠攝

台北市長柯文哲也早早來到社子國小視察校園防疫狀況，他說，就台北市而言，國小、國中、高中20萬名學生回到校園，今天算是壓力測試，終究還是要逐步復工復學，但是也不要一下全部上來。至於親子館、老人共餐，將視情況慢慢加回去。

柯P表示，教育局有設窗口，每個學校遇到問題傳回來，再進行滾動式修正，學校ok之後再把其他社會活動加上，同時，台北市校園都網路化，希望學校用e化方式加快流程。



學生回到校園，展開清掃防疫工作。圖/陳麗珠攝

學生家長則表示，根據學校的要求，孩子出門前，會先在家量測體溫，沒有問題再讓孩子上學，也提醒孩子勤洗手，戴口罩，午餐就自己帶便當，減少共餐機會。不過，隨著大批孩子重新回到校園、補習班、安親班，才是另一波防疫挑戰的開始。

為了讓校園防疫滴水不漏，教育部長潘文忠昨天也親赴新北市板橋高中，視察學校防疫整備情形。潘文忠強調，今天全台約400多萬學生開學，呼籲家長，孩子若發燒或者呼吸道不適，應趕緊就診或在家休息，別到學校，不會被列入缺席。

至於第二波物資補給部分，潘文忠表示，目前共提供8.4萬公升的酒精給各級學校，未來每個月預計提供9.4萬公升酒精補給，備用口罩目前共提供645萬片，後續會因疫情發展，採取重點支援。