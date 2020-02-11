王昶雄本名王榮生，1916年出生於淡水，由於父母時常出國經商，他由外祖母撫養帶大。13歲時赴日求學就讀郁文館中學，在學中曾兩次獲得辯論比賽的冠軍，可見其日語和口才一流。後來考上日本大學文學系，因他自小就熱愛文學，但家裡要他重考學醫，第二年只好轉讀日本大學醫學系學習齒科，1942年學成歸國開設齒科診所。這時日本政府已發動侵華及太平洋戰爭，台灣全島也被皇民化運動籠罩，軍國主義抬頭壓制著台灣的抗日活動，台灣作家的苦悶可想而知。但王昶雄以日文創作寫出成績可觀的小說〈奔流〉、〈淡水河之漣漪〉、〈梨園之歌〉、〈鏡子〉、〈流放荒島〉、〈濱千鳥〉、〈當緋櫻開放的時候〉……等，都有高深的技巧反映出台灣知識分子的苦悶，也寫出了殖民統治下台灣人認同的危機，堪稱是日治末期台灣作家重要的作品！

二次戰後，台灣受到228事件及白色恐怖的衝擊，以日文寫作的台灣作家幾乎都面臨文化的不適應而停筆，王昶雄也不例外，他的文友不是被殺就是入獄，加上語文之障礙要重新學習，他停筆了18年，直到1965年才開始用中文寫作。有趣的是王昶雄不只寫小說、散文，他也寫歌謠，他與好友作曲家呂泉生合作創作十多首歌謠，其中最為人熟悉流傳全台的就是由呂泉生作曲，王昶雄作詞的《阮若打開心內的門窗》這首台語歌：

1.阮若打開心內的門，就會看見五彩的春光；

雖然春天無久長，總會暫時消阮滿腹辛酸。

春光、春光今何在？望你永遠在阮心內，

阮若打開心內的門，就會看見五彩的春光。

2.阮若打開心內的窗，就會看見心愛彼的人；

雖然人去樓也空，總會暫時給阮心頭輕鬆。

所愛的人今何在？望你永遠在阮心內，

阮若打開心內的窗，就會看見心愛彼的人。

3.阮若打開心內的門，就會看見故鄉的田園；

雖然路途千里遠，總會暫時給阮思念想要返。

故鄉故鄉今何在？望你永遠在阮心內，

阮若打開心內的門，就會看見故鄉的田園。

4.阮若打開心內的窗，就會看見青春的美夢；

雖然前途無希望，總會暫時消阮滿腹怨嘆。

青春美夢今何在？望你永遠在阮心內，

阮若打開心內的窗，就會看見青春的美夢。

王昶雄的個性爽朗，喜愛喝酒、游泳、爬山、交朋友，他的朋友老少都有，每次聚會都談笑風生、幽默親切，令人如沐春風，大家在他年紀大時還稱呼他「少年大仔」可見其受歡迎程度，他不服老講話中氣十足，一直保持身體硬朗直到2000年才以85歲高齡去世。他最讓我印象深刻的名言是：「日本人說看齒科醫生是對的，中國人說看牙科醫生是錯的！因為人的牙叫嘴齒，動物的嘴齒才叫牙，譬如豬牙、狗牙、象牙；如果中國人自認是動物才要看牙科！所以台灣人要學日本人，不要學中國人！」哈哈哈，真是幽默的「少年大仔」！