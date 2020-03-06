「武漢瘟疫」方興未艾，一本歌頌習大大的大書「2020大國戰疫」，已經盛大推出，還有各種翻譯本，沒料到網路一片罵聲：「武漢人屍骨未寒，共產黨就在大吃人血饅頭」、「網信辦」連刪文還來不及。宣傳部一看風向不對，只好悄悄下架。圖/擷取自中國網站

最近很多人探索，伊朗在「武漢瘟疫」侵襲之下，為何確診率迅速攀高？死亡率居高不下？從統計上來看，2月12日，伊朗庫姆聖城出現第一例確診，2周之後，伊朗境內確診人數衝高到3000個，死亡人數來到92人，死亡比率是世界第一，僅次於中國，有人把伊朗的感染速度太快，歸因於穆斯林什葉派信徒，有親吻穆斯林教堂內聖碑的習俗，透過唾液的傳染，使確診病人增加，同樣是穆斯林信仰的遜尼派，就沒有這種習慣，這只是其中之一，其次，穆斯林信仰者不分男女，皆有親臉頰的習慣，這也導致接觸感染，但是，真正的原因仍然在於醫療資源的缺乏。

「世衛組織」每一年公布的全球國家「世界衛生報告」書中就可以看出，2018年醫療公衛支出項目，192個國家中，排名第一的是法國，接下來是西歐國家，美國排名37，中國排名144，比海地更不如，伊朗排名156，伊朗不只醫護人員訓練缺乏，一般公立醫院，連呼吸器設備也沒有，老百姓也不習慣戴口罩，戴面罩的女性除外，在這種客觀情況下，感染「武漢瘟疫」加速度，是可以理解的，從中國旅客進入伊朗人數來看，去年，伊朗取消中國旅行簽證後，2019年，到訪伊朗的中國客來到5萬多人，多數旅客集中在德黑蘭，但是，伊朗受到美國經濟制裁後，急需和中國經貿往來，所以商務來訪伊朗，以及跟隨「一帶一路」計畫，中國入境的中國工程工人，去年也增加到一萬多人，中國旅客增加，加速和中國連結，以及醫療資源缺乏，成為武漢瘟疫的致命傷，即便穆斯林一向勤於洗手，也不敵瘟疫的肆虐。

伊朗確診人數增加了，中國這個病毒輸出國，卻反過來降低了，武漢以外居然沒有病人了，這一點也啟人疑竇，很多專家質疑中國向北韓偷學，在「世衛組織」的報告中，北韓被諷刺「沒有疾病的國家」，這個國家人民的生與死，全部被列入高度機密，所以，人口統計也不一定正確，「詳見傑瑞米史密斯所寫，全球生死大數據」，中國為了挽救經濟衰敗，強行復工，因此也學北韓，開始出現蓋牌手法了。

踩著人民的屍體復工

面對「武漢瘟疫」，中共擔心紅色政權因為瘟疫襲來而崩潰，過去歷史教訓，帝國崩潰通常如此，所以，中共的策略有三招，第一，甩鍋，要求「世衛組織」把中國武漢名稱去掉，把病毒陰謀丟給美國，第二，封網，強行對人民實施最嚴厲的網路言論管制，抓捕透露真相的公民知青，第三，歌頌共產黨，這也是中共最擅長的把「喪事扮成喜事」，頭痛醫嘴，「一切都聽黨，勇敢走進焚化場」，於是，當武漢還在封城之際，人民還在水火深處，夜間吶喊，白天和飢餓戰鬥，習近平就下達企業復工命令，中共當然清楚，現在復工的話，就是在人民的屍體上作業，感染擴大是必然結局，但是，死掉一批工人，還可以換另一批工人上前線，就好像戰爭，只准前進，不可以後退，習近平很清楚，導致中共政權崩潰，不在於瘟疫，而在於沒工作沒飯吃，結果引發群眾暴動，所以，必須蓋掉確診者死亡數字，粉飾太平，告訴人民，「一切都聽黨的好消息」，如同「人民日報」的社論，「我們的日子比蜜還要甜」。

或許甜過頭了，一本歌頌習大王戰疫成功的百萬字大書，「2020大國戰疫」已經盛大推出，還有各種翻譯本，沒料到網路一片罵聲，反面聲浪襲來說，「武漢人屍骨未寒，共產黨就在大吃人血饅頭」，「網信辦」連刪文還來不及，這本大書巨著，一看風向不對，只好悄悄下架，創下中共中宣部最短宣傳時間，於是，有人認為，主其事的汪滬寧，根本就是低級紅，高級黑，用這種方法噁心習大王，替黨中央添亂。

其實，中宣部的問題是馬屁拍太快，因為，這本書只是國內感謝狀，更重要的大外宣主題，是外國感謝狀，中共趁著全球被瘟疫攻擊的時候，希望全世界要感謝中國的犧牲，尤其是武漢人的犧牲，這種行徑就如同惡意放火的小孩，打電話報警，要求警察獎勵一樣。

在中共治理下，人命不值錢，習近平思想和毛澤東如出一轍，所謂「大國戰疫」，不在於宣揚生命在中國特色共產主義下的價值，卻在告訴世人，中國人多，不怕死，就算被瘟疫攻擊死掉六億人，中國還是強國，這樣的瘟疫強國？還需要世人感謝嗎？