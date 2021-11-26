作者指出，教育行政體系遇事推諉，不尊重教育理念，是引發9月嘉義市某國小代理教師死亡憾事的主因。示意圖／擷自公視新聞影片

最近治安事件頻傳，社會大眾紛紛要求政府拿出具體辦法速予解決，然而，今年9月10日嘉義市某國小一位代理教師，向平面媒體投訴，她在9月4日（週六）到學校加班時，發現總務處人員在其班上裝設監視器，向校長表達不妥，但校長認為其班級自開學後，狀況不斷，如果不裝監視器，未來出事，教師要自己處理，學校不會出面，還被校長責難，憤而辭職。代理教師並控訴在七日離職的前1天，還被要求出席臨時教師晨會，向全校教師報告離職原因，認為是上對下的職場霸凌。不幸的，代理教師竟於9月13日疑服大量藥物身亡。

憾事發生，引發各界議論，9月17日，市議員即藉由市議會臨時會議提出臨時動議，要求市府教育處應於十日內向議會提交書面報告，教育處卻遲至11月初才將「嘉義市○○國小代理教師辭職案說明報告」送至市議會，但完全迴避代理教師的死因，議員們遂要求教育處應詳加調查，據實提出書面報告。

行政體系遇事推諉 不尊重教育理念

代理教師之所以堅決求死，咸認與行政體系完全不尊重教育理念，遇事推諉的態度很有關係。例如：代理教師基於維護學生人權反對裝設監視器，後來，更認為校長在晨會的言辭中洩漏學生個資，並向教育處陳訴，但校長矢口否認洩漏學生姓名，僅承認述及某一位學生在幼兒園時，這位學生家長曾執意狀告學校以及要求其他家長賠償，這樣，不就形同洩露學生的身份了嗎？

另外，教育處自承：9月7、8兩日，曾兩次收到代理教師的陳情書，業務承辦人員也於8日電詢代理教師一些細微末節的事情。令人不解的是，為何不由較高層級人員處理呢？甚至，亦可電邀代理教師面晤，並加以鼓勵。基於工作經驗可知，向市府陳情是代理師唯一希望之所寄，也是緊急求救的訊號，教育處卻以一般事務視之，也未能針對陳情的內容詳予詢問。如此消極被動無情，缺乏危機處理的作為，極可能讓代理教師徹底失望，並萌生離世的念頭。

此外，教育處雖於9月11日指派督學赴學校瞭解洩露學生個資的案情，卻僅查證當日晨會的在場教師，以瞭解校長有否在晨會中提及學生名字，然而，晤談了幾位教師呢？如何晤談？督學如何確認教師所言為真？其實，若能主動連繫代理教師，當有助於瞭解當日晨會的真實情形。這種漠視代理教師的行政作為，難謂與代理教師的辭世毫無關係。

一位能針對學校擅自在其班上裝設監視器，鼓起勇氣表示不同意見的代理教師，甚且，對於其在離職之前所遭遇的不平等或羞辱，不畏權勢的投訴媒體以及兩次向教育處的陳情，然而，皆得不到任何正面回應，致被徹底的打敗。此外，在她辭世之後，行政部門更以不著邊際的報告搪塞市議會，更讓失去至親的家屬，因等不到真相，而內心難平。因此，儘速給予逝去的代理教師應得的尊重，是嘉義市政府應該做的事。