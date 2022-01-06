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每日國際焦點

哈薩克液化石油氣漲價引起的抗爭擴大，人民對前總統、長期獨裁者納扎巴耶夫嚴重不滿，暴動導致8軍警殉職，現任總統Kassym-Jomart Tokayev因而開除納扎巴耶夫國安會主席職務自代，並開除納扎巴耶夫姪子國安局長職位，內閣也總辭，暴動仍持續，Kassym-Jomart Tokayev向鄂國領導的中亞聯盟集體安全條約組織求助，首都與阿拉木圖等地宣布戒嚴，網路關閉。俄羅斯警告外國勿介入

日本與澳洲簽訂國安合作條約

台灣斥資2億美元基金投資立陶宛產業與提升雙邊貿易，以協助對抗中國打壓。立陶宛政府則以國安因素要求國營鐵路公司斷絕與中資西班牙橋梁營造公司的合約

瑞士為了保護國家安全，軍中禁用WhatsApp、Signal、Telegram，需使用瑞士Swiss Threema即時通訊軟體

哈薩克

液化石油氣漲價引起的抗爭擴大，人民對前總統、長期獨裁者納扎巴耶夫嚴重不滿，暴動導致8軍警殉職，現任總統Kassym-Jomart Tokayev因而開除納扎巴耶夫國安會主席職務自代，並開除納扎巴耶夫姪子國安局長職位，內閣也總辭，暴動仍持續，Kassym-Jomart Tokayev向鄂國領導的中亞聯盟集體安全條約組織求助，首都與阿拉木圖等地宣布戒嚴，網路關閉。俄羅斯警告外國勿介入

日本

與澳洲簽訂國安合作條約

Sony計畫成立新公司Sony移動，研究進入電動車市場

南韓

1架F35戰機起落架故障，機腹著地迫降，因而停飛全數F35機隊調查

韓國鋅業投資5000萬美元於瑞士能源儲存廠Energy Vault，使用其科技降低澳洲鋅礦碳排放

同意增購輝瑞抗病毒藥物Paxlovid 40萬劑。總計已購Paxlovid 76.2萬劑

北韓

北韓5日於文在寅參與和平鐵路破土典禮前發射彈道飛彈

中國

華融資產管理公司在香港聯交所停牌9個月，5日恢復交易，股價暴跌超過50%

印度

巴拉特生技鼻噴式追加疫苗獲核准

澳洲

網球名將喬科維奇未打疫苗，本來得到醫療豁免可到澳洲參加澳洲網球公開賽，但因文件錯誤澳洲簽證遭取消

紐西蘭

2021年房價大漲27.6%，12月平均房價首度超過100萬紐幣

印尼

政府與煤業的協調會議延後。日本要求印尼恢復出口本國不用的高熱質煤，且至少已經裝船的5船要能允許離港往日本。日本每月自印尼進口200萬噸煤。印尼為中國最大海外煤進口來源

菲律賓

因擔憂疫情再度取消黑耶穌遊行

馬來西亞

洪災阻礙棕櫚油收成，2021年12月庫存已經在低點，第一季價格可能漲升

新加坡

規定必須追加第三劑疫苗才算完整接種，施打兩劑疫苗後9個月，若未追加第三劑，則失去完整接種疫苗身分

越南

車廠Vinfast計畫於美國廠製造電動車用電池

歐盟

Omicron疫情導致歐元區2021年12月採購經理人指數自11月的55.4跌至53.3

英國

Facebook公司Meta對先前公平會判決阻止2020年購併影像廣告公司Giphy提起上訴

法國

馬克宏在民調中領先，第一輪投票以24%遙遙領先其他對手，第二輪不論對哪位對手均勝出，勝差最小的對手為共和黨候選人瓦萊麗佩克雷斯

德國

擔憂Omicron癱瘓醫療、電力等重要體系，考慮縮短染疫隔離時間至5天

俄羅斯

歐盟警告俄國與美國不要試圖簽「新雅爾達密約」瓜分歐洲

西班牙

瓦倫西亞Mislata聖誕活動發生悲劇，強風吹飛跳跳屋導致8歲女童死亡

義大利

Google Maps拍到逃犯，幫助警方逮捕歸案

瑞士

為了保護國家安全，軍中禁用WhatsApp、Signal、Telegram，需使用瑞士Swiss Threema即時通訊軟體

捷克

數千警消請願反對強制施打疫苗

匈牙利

面對Omicron襲來，將隔離時間從7天減至5天

立陶宛

台灣斥資2億美元基金投資立陶宛產業與提升雙邊貿易，以協助對抗中國打壓。立陶宛政府則以國安因素要求國營鐵路公司斷絕與中資西班牙橋梁營造公司的合約

荷蘭

爆發新一波H5N1禽流感疫情，將撲殺19萬隻雞

瑞典

4日確診1.7萬人創新高，但重症與死亡都遠低於前高

羅馬尼亞

俄羅斯恢復經烏克蘭供氣。4月時俄國中斷經烏克蘭供氣改繞經土耳其

亞美尼亞

表示集體安全條約組織將派遣維和部隊前往哈薩克

波士尼亞赫塞哥維納

美國對塞裔領袖Milorad Dodik新增制裁

美國

忠實航空購買50架波音737 MAX總價55億美元

費城公寓大火，煙霧感測器失靈，13死含7兒童

加拿大

總理杜魯道承諾將快速分發超過1億快篩劑

墨西哥

美國恢復川普時代政策，開始將偷渡客遣回提華納

2021年汽車銷售量成長6.8%但仍遠遜於疫情前

巴西

總統波索納洛腸阻塞疏通，出院

里約熱內盧在Omicron 威脅下取消嘉年華遊行

阿根廷

浦項鋼鐵阿根廷分公司宣布投資8.3億美元建廠

委內瑞拉

2021年石油出口勉強增長1%，主要均為出口到中國

祕魯

總檢察長對左派總統Pedro Castillo提起共謀索賄調查

古巴

美國在海上截獲119名偷渡客後遣返回古巴

海地

美國4日以涉嫌謀殺海地總統起訴1哥倫比亞人

以色列

可疑人物接近以軍，戰車於戈蘭高地向敘利亞發射警告砲擊

土耳其

14日與亞美尼亞於莫斯科開始正常化關係第一輪談判

埃及

重啟西部沙漠農業計畫

沙烏地阿拉伯

達卡拉力賽發生爆炸1車手重傷，法國調查是否恐怖攻擊

阿拉伯聯合大公國

石油以外經濟連續13個月成長

卡達

卡達水電公司以5.3億美元收購Nebras電力剩餘40%股權，加上原有60%股權，達完全持股

葉門

沙國聯軍表示收到荷台達外海油輪遭武力騷擾求救。葉門石油公司稱聯軍已經引走第五艘原定開往荷台達港油輪

伊拉克

政府同意國營石油公司買下艾克森美孚的West Qurna 1油田股份

巴格達國際機場美軍基地遭火箭攻擊

約旦

國王與以色列國防部長會談討論區域穩定與雙邊關係

衣索比亞

數千名沙國遣返的提格雷人遭監禁虐待

蘇丹

美國非洲之角特使Jeffrey Feltman就任僅9個月下台，將由剛卸任的土耳其大使David Satterfield接手

南非

電信公司Telkom尋求緊急法院命令停止頻譜招標

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