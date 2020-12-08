德國外長海可·馬斯（Heiko Maas）12月7日參加在布魯塞爾舉行的歐盟理事會的會議，德國作為歐盟理事會主席，將提出一個重點議題——推動新的歐盟人權制裁制度。

德國擔任歐盟理事會主席任期將滿

德國從今年7月1日起，擔任歐盟理事會主席，半年的任期將滿，這期間處理了許多緊急事件，包括新冠疫情的經濟救援計劃、白俄羅斯的危機、跟中國的布對等貿易競爭、面對加劇的「保護主義」、投資協定的簽署等等。剩下的最後幾週還會充滿活力，要對年底之前，仍存在一些重大問題進行佈局。由於新冠疫情，幾個月來都是網上的虛擬會議，於是，歐盟外交和安全政策高級代表約瑟夫·博雷爾（Josep Borrell）今日邀請歐盟各國外長，在布魯塞爾舉行了一次實體會議。議程包括跨大西洋關係和就「戰略自主」概念進行交流。德國及其歐盟夥伴還希望通過歐盟人權制裁制度，來加強歐盟在人權領域的全球作用。

新的政治工具來對付嚴重侵犯人權之行為

經過近兩年的談判，歐盟的人權制裁制度將於今天通過。這意味著歐盟未來將擁有重要的手段，來應對最嚴重的侵犯人權行為，例如酷刑，奴役或有計劃的性暴力。在此，將使用限制措施，例如禁止有關涉案的官員入境或凍結資產；它可以針對國家和非國家行為者，並適用於所有歐盟成員國。 馬斯和他的同事強調，在發生嚴重侵犯人權行為時，歐盟不會袖手旁觀，侵犯行為是要付出代價的。該法案最初有效期為三年，決議將獲得一致通過。

據《時代報》電子版（Zeit Online）10月20日的報導，對於中國、俄國、沙烏地阿拉伯這些侵犯人權的國家，歐盟未來都會有比較簡易的方法來制裁了。也就是說，制裁不僅限於對國家，也可針對個別官員，所以為極權效勞的官員們，可要當心了。

加強跨大西洋關係

新人新氣象，歐盟十分願意跟美國未來的新政府合作。為了拜登即將就職，博雷爾和歐盟外長，就當今歐盟的戰略定位交換意見。對於聯邦德國政府而言，很明顯：迄今為止，從拜登在外交和安全政策領域提名的候選人上，可以看出，美國表達了將恢復跟歐盟跨大西洋夥伴關係的意願，歐洲對此懷有明確的期望。外長馬斯與法國外交部長讓·伊夫·勒·德里安（Jean-Yves Le Drian）共同勾勒出初步構想，以探討如何在經濟、貿易與安全，以及國防政策問題上開展新合作。今天的外交會議將處理這些問題，以及跨大西洋合作的其他領域。在擔任歐盟理事會主席期間，德國曾致力於增強歐洲的行動能力，這顯示歐盟作為一支獨立的實體力量，是美國可靠的合作夥伴。今日的會議也將共商，歐盟可以在哪些領域加強其戰略自主性。



德國及其歐盟夥伴希望通過歐盟人權制裁制度，來加強歐盟在人權領域的全球作用。示意圖／Pixabay