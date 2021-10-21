東歐在蘇共崩潰後，很多國家為了轉型正義，把共產黨列為非法團體，推倒獨裁者銅像。台灣轉型正義處處受阻，原因是國民黨從中杯葛。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

美國前國務卿萊斯說：「中共武統台灣隱含巨大風險，因此，利用台灣親中勢力，顛覆台灣民主政權，是現在進行式」，萊斯話剛說完，國民黨主席朱立倫就跳出來對號入座，其實萊斯所言，並沒有指明國民黨，國民黨實在無需把自己和親中勢力連結一起。

朱立倫認為美國接受到錯誤訊息，才會有這種認知，因此，問題又回到認知作戰。

「親中勢力」文字所指，絕對不是某個團體，而是所有反台灣，支持中共必需併吞台灣的島內力量，這種力量包含媒體、電視、網路，潛伏台灣第五縱隊，有些人背後有老共金錢協助，有些是民族認同的志願者，分辯這些為老共賣命的在台協助者，只要從言語，行為就可以掌握，尤其是長期接受親中媒體洗腦的人，十之八九，就是願意接受中共治理的人，從最近一項民調可以看出端倪。

國民黨不認同兩個中國

亞太精英交流協會，前日公佈一項民調：支持小英總統雙十談話，新舊兩個中國，互不隸屬有70％，但是反對者有15％，這個數字比陸委會所作民調，支持互不隸屬有84％來得低，但是，值得注意的是：反對者的政黨屬性，以國民黨傾向者有53，5％反對互不隸屬，來到高峰，這個數字顯示：國民黨過半數並不認同兩個中國，至於國民黨自以為的「一個中國」，到底是那一國，恐怕用膝蓋想就知道了。

國民黨人從早期認同中華民國，演變成認同紅色中國，甚至把中華民國台灣和台獨劃等號，拒絕務實看待兩個中國，演變如此巨大，腦袋如此僵化，恐怕不是因為老共經濟發展成功，心理羨慕中國，這個單一因素所吸引，這些人長期閱聽統派紅色媒體，天天被洗腦有很大關係。

老共對台灣及美國進行感情、法律、心理三方面的認知作戰，已經行之有年，消弱美國力量，目標就是併吞台灣，效果也相當可觀，如果無效，老共不會持續進行，這種認知作戰透過媒體宣傳，美化或合理化老共所作所為，甚至不惜一切，製造假訊息，把閱聽者搞到迷糊，美國也是長期認知作戰受害者，對中國好感者比率很高，若不是武漢病毒喚醒美國社會，美國還是沉睡的獅子，已經覺醒的美國，為了反制中共認知作戰，美國中情局剛成立「中國任務中心」，大力招幕會說寫中文的人力，這是美國對中共發動文鬥，反守為攻的起手式。

台灣民主化和東歐國家民主化不同，前者是威權政權自我改變，而東歐在蘇共崩潰後，贏得民主，很多國家為了轉型正義，開始進行去「共產黨化」運動，把共產黨列為非法團體，並且推倒獨裁者銅像，而台灣轉型正義卻是處處阻礙，原因就是國民黨從中杯葛。

台灣有一句俗語：「一隻牛，拖到北京也是牛」，最近我深刻體會這句話的意涵，如果台灣是一個動物農莊，只要農莊裡有這幾隻中國牛存在，想要成為正常農莊，就有得拼。

如今，這隻中國牛，已經批上紅色外衣，既然不認同自己所生活地方，就是自己的國家，也就無法擔任忠誠反對黨角色，中國黨心在中國，台灣人應該思考這隻牛的去留了。