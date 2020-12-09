無須等到美國通訊傳播委員會對CNN裁罰，前幾天，美國「真相工程網」公布CNN老闆如何指揮下屬，對川普惡意攻擊之後，12月6日，位於喬治亞州的CNN總部遭受群眾攻擊，這家所謂自由左派的媒體，恐怕很難再得到民眾信任。

媒體自律很重要

媒體可以被信任，條件之一當然是言論自由環境，背後出錢的老闆或政府，不可以恣意干預專業記者的工作，但是，環境自由並非唯一條件，媒體的自我紀律和專業道德感，才是媒體能否被信任主因，如果只是被老闆或政治機構操縱的媒體，當然無法取信於人。

這一次大選中的喬治亞州，可以說是舞弊案的重災區，公聽會上人民對舞弊揭發層出不窮，但是CNN依然保持沉默，不得不令人起疑，CNN到底在這一次的大選擔任「拜登造王者」的任務有多深，目前雖然還無人知曉，但是，真相早晚要曝光。

賓州也是美國幾個大主流媒體的總部，同樣以媒體造王者方式，聯邦選委會尚未宣布前，就對拜登當選做出保證，同樣對賓州的舞弊不置一詞，也難怪大選之後，這些過去具有公信力的主流媒體，被保守派拋棄，反而使一些小媒體躍上檯面，這恐怕是美國媒體重新洗牌的開始，那些堅持反共的媒體包含，《大紀元》或《阿波羅新聞網》，《新唐人》閱聽比率開始上升，對美國社會來說，也算是好事一椿。

這其中PARLER新聞網，就是新興的媒體，親保守，擁抱中間色彩，這個新聞網最近揭露了CNN以及《紐約時報》，這些自由左派媒體如何操作了2018年4月的中美洲蓬車大移民的故事，這件震驚國際的中美洲蓬車大移民，演員群眾來自厄瓜多、宏都拉斯和瓜地馬拉，以及尼加拉瓜、薩爾瓦多，人數有五千到一萬人，PARLRR根據主流媒體記者的現場報導，以及登上版面的照片，找出一大堆被人為操作的痕跡，這些人從中美洲國家並非徒步走到靠近美墨邊境城市，而是被有心人招募，搭乘遊覽車來到邊界，安排他們搭車的人是公關公司，PARLER真相新聞網發現，每一位闖關移民，從老人、年輕人，到小孩、嬰兒，男女皆有，手上戴有不同色彩的手環，作為辨識方法，藍色、黃色、橘色，很可能是分辨搭車的方法，真相記者在現場拍到有人在人群中撒錢，從移民群眾來看，走漫長的路途，一天45公里路，少說要幾十天才能到達邊境，但是，很多移民居然腳上穿著拖鞋，很顯然根本就是附近找來的演員，他們身上甚至很乾淨，還帶著手機名牌，小孩子連尿片也不準備，很難讓人相信這是經過長途旅行的人群，這些人到達邊境，要求闖關進入美國，受到移民警察的阻擋，然後在邊境安營紮寨，成為當地的隱患，這就是主流媒體記者要呈現給人看的畫面，希望引起同情，到底目的是甚麼？



公視新聞報導2018年10月的中美洲蓬車大移民故事。圖／擷自公視新聞影片

移民大戲被拆穿

動機被拆穿了，因為民主黨反對川普的美墨圍牆政策，移民通常支持民主黨，認為圍牆阻擋窮人進入美國，甚至不人道，媒體以及後面的策劃者，花大錢演出這一場大戲，只有單純的閱聽者被欺騙了，甚至大罵川普的圍牆政策，這就是主流媒體的目的。

蓬車大移民中，許多受苦的兒童畫面一再曝光，民主黨終於可以找到著力點，抨擊川普的政策，這恐怕才是演出大戲的目的，哪麼，誰是這個新聞事件主導，以及背後出資者，PARLER說：索羅斯。

索羅斯自認是一個爭議人物，他主持的「量子對沖基金」，在危機入市中賺大錢，他的「開放社會基金會」在1986年進入中國，主辦很多論壇活動，希望塑造中國為開放社會，但是，在天安門事件前，索羅斯被冠上特務的大帽子，遭到驅逐出境，他在川普上任後，抨擊川普對中共妥協，批評川普的對華政策軟弱，但是，在這次大選，卻選擇支持和中共官商利益不清的拜登，索羅斯的行徑，讓人搞不懂，尤其是這一次中美洲的大移民騙局，索羅斯圖的是甚麼？

當然，很多時候大企業，以及大咖華爾街老闆，內心想什麼，很難理解，就像這次大選，華爾街大咖支持民主黨，內行人說，背後有中共影子，恐怕也只能如此分析了，華爾街金主討厭川普，因為與中國貿易戰爭以來，少賺很多錢，其次，如同約瑟夫奈伊在《強權者的道德》一書中所說，「川普這個人不缺錢，比較難以猜測」，選擇可以控制的拜登比較好。



喬治·索羅斯（George Soros）在川普上任後，抨擊川普對中共妥協，批評川普的對華政策軟弱，但是，在這次大選，卻選擇支持和中共官商利益不清的拜登圖／擷自維基百科，公有領域