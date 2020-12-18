彭明敏教授年初撰文，對政府提出七點呼籲，作者認為這「彭七條」，堪稱是台灣出埃及宣言，應也是任何以本土政權自居執政團隊的試金石。。圖／擷自玉山社臉書，資料照

年初總統大選前，《自由時報》刊出一則很有趣，標題「彭明敏教授的呼籲和訴求」巨幅廣告，全文轉載彭先生本月2日發表於該報「台灣人民自救宣言」續文，號召國人「集中選票，讓本土政權繼續執政」。

彭先生文中提到「我們選出的領袖和代表」、「未來新政府」，他所指無可置疑必是必將勝選執政的蔡政府。但他也提出七點願望期求於該新政府。

國人檢視該所提七點願望，應可感覺到無一不是台灣要成為一正常國家所需。這一「彭七條」，堪稱是台灣出埃及宣言，應也是任何以本土政權自居執政團隊的試金石。

對岸中國曾有順口溜「忠不忠，看行動」。本土不本土，也是要看行動，不是單憑一套口號官話即可加上本土政權光環。

維持現狀 「被蝗蟲吃掉」？

國人或可再逐項做一檢視，彭先生所舉七點訴求，號稱本土政權的蔡政府，執政近四年來又如何？是已無連任壓力，可以放手一搏無負彭先生期盼，抑是只圖平安下莊，安安穩穩無風無浪度過四年即可？若是後者，則又和馬先生在位，如邱吉爾所說「被蝗蟲吃掉」，維持現狀八年又有何不同？

國人也或許認為現政府口口聲聲護主權，所謂對中國最辣，應是至少也做到「彭七條」之第一條「台灣的主權獨立，絕不可退讓」。然而近四年來，台灣是否保持住主權尊嚴，全未顯現屬國或特區的窩囊像？

所謂主權，對內而言即是不受外力干預有效統治國家。但台灣曾即連是否廢除蒙藏委員會或取消福建省政府，都是畏畏縮縮猶豫再三，惟恐招致上國變色干涉，能算得是護主權有擔當表現？大話人人會說，是否說到做到則要看行動表現也。

現下有一機會，大可考驗即將重獲人民授權新政府，有無勇氣至少就「彭七條」的第四條轉型正義部份，做一果斷表現。

近四十年前陳文成教授命案，不僅是本土派，也該是全民心中之痛一大指標性巨案。但據報載國安局迄今仍以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為理由，堅持檔案須再待五十年始可全部公開，聽來真似陳岸牽涉到重大國家陰謀，一旦公開或將動搖國本。這一說辭，真不知是意在掩遮何事，掩護何人，國人能聽得心服？

身為國君者若能有勇氣下一道指令全部公開，不信國安局敢於抗命。如此則至少多少對彭先生有一交代。



作者指出，號稱本土政權的蔡政府，已無連任壓力，可以放手一搏無負彭先生期盼。圖／擷自彭明敏基金會，資料照