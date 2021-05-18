202105.18 蔡英文總統至中央流行疫情指揮中心進行「疫苗進度視訊簡報」時指出，研發疫苗的聯亞跟高端，都已經進入臨床實驗第2期收尾階段，政府將全力支持與協助，也會把關疫苗安全與品質，希望7月底以前供應第一波國產疫苗。圖／擷自總統府flickr

總統蔡英文今天發表公開談話指出，研發疫苗的聯亞跟高端，都已經進入臨床實驗第2期收尾階段，政府將全力支持與協助，也會把關疫苗安全與品質，希望7月底以前供應第一波國產疫苗，提供國人足夠保護力，請大家不用太憂慮。

總統指出，政府將啟動加強版集中檢疫所安置輕症或是無症狀患者，呼籲民眾醫療資源留給重症者，

蔡總統、行政院長蘇貞昌今天上午視察中央流行疫情指揮中心，會後發表談話。

蔡總統表示，近來因為國內疫情升溫，指揮中心工作更加繁重，因此今天與蘇貞昌一起替指揮中心同仁加油打氣。她也透過視訊了解聯亞跟高端兩家國產疫苗廠的研發與量產準備進度。

蔡總統說，因為疫情變化，最近公費疫苗施打比較踴躍，因此暫停自費疫苗施打的預約。陳時中部長也已說明，政府透過各種管道向國外購置的疫苗會陸續到位，而外購之外，國產疫苗的研發也在預期進度上。

她表示，政府很清楚了解，重要防疫物資都要有國產化能力，疫情關鍵時刻才能自助與助人，像去年台灣從口罩進口國成為全球第二大口罩生產國就是最好的例子。她鼓勵聯亞跟高端，早日完成臨床實驗，加速產製安全的疫苗。

蔡總統說，地方若有防疫物資、經費不足情形，中央政府會全力提供協助，與地方政府緊密溝通加強合作，中央、地方要同心協力，有問題共同面對、共同解決，讓台灣度過這次疫情挑戰。