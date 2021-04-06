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每日國際焦點

南韓LG手機事業連續23季虧損，若再經營下去每年至少虧損5,500億韓圜（140億新台幣），宣布退出手機市場。

約旦以顛覆國家罪遭軟禁的前王儲哈札姆，在錄音中表示不會遵守軍方不許他與外國聯繫的禁令。

土耳其5日逮捕10名支持蒙特魯海峽協議的退休海軍將領，該協議簽署於1936年，旨再避免黑海軍事化。總統艾爾段宣稱他們的言論超過言論自由範圍，是軍事政變。

俄羅斯總統普丁簽署法律讓自己能再連任兩任。

日本

中央銀行5日開始實驗發行數位貨幣。

外相6日表達強烈關切中國入侵海域、香港情勢，以及維吾爾人權。

南韓

LG手機事業連續23季虧損，若再經營下去每年至少虧損5,500億韓圜(140億新台幣)，宣布退出手機市場。

越南

國會5日選舉原總理阮春福為新任國家主席、中央組織部部長范明政接任總理。

菲律賓

總統杜特蒂的律師抨擊中國數百艘船入侵海域。

印度

每日染疫人數破10萬。

軍警在毛派攻擊後加強掃蕩毛派叛軍。

印尼

熱帶氣旋造成印尼與東帝汶113死，數千人流離失所。

泰國

觀光優先，普吉市比其他地區領先2個月開始全面施打疫苗。

孟加拉

4日的拉克什亞河駁船撞貨輪事件，已經26死。

新加坡

下個月起開始接受數位疫苗護照。

紐西蘭

北島發生規模5.8地震。

俄羅斯

總統普丁簽署法律讓自己能再連任兩任。

烏克蘭

將與英國於夏季舉行聯合軍事演習。

俄國稱烏克蘭邊界的軍事活動並未對烏克蘭造成威脅。

被控收賄15萬美元流亡摩多瓦的法官，遭誘拐綁回烏克蘭。其妻稱收賄指控是構陷。

美國

佛州派尼角廢棄磷酸鹽工廠汙染廢水池壁出現裂縫，可能崩坍淹沒鄰近區域，宣布緊急狀態。目前正抽水瀉入坦帕灣，汙水含高磷與氮，可能造成坦帕灣紅潮。

約旦

以顛覆國家罪遭軟禁的前王儲哈札姆，在錄音中表示不會遵守軍方不許他與外國聯繫的禁令。

土耳其

5日逮捕10名支持蒙特魯海峽協議的退休海軍將領，該協議簽署於1936年，旨再避免黑海軍事化。總統艾爾段宣稱他們的言論超過言論自由範圍，是軍事政變。

伊朗

宣稱逮捕以色列間諜以及其他與外國聯絡的間諜。

巴勒斯坦

總統前往德國就醫。

蘇丹

西達佛省首府朱奈納部落衝突造成18死54傷。

莫三比克

帕爾瑪難民湧入港口城市彭巴。

福和會官方網頁：www.fratwn.org