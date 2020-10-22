「1968年(民國57年)4月5日，張建永在陳達家裡(恆春鎮砂尾路39號。採訪他所唱的歌。」臺灣音樂珍貴錄音線上展、策展人臺師大民族音樂研究所教授黃均人旁白說：這歌的內容，大概是說，他的..身世、他的經歷….

聯合國教科文組織2005年開始，明定每年10月27日為「世界影音遺產日」。今年主題為「眺望世界之窗」，國立傳藝中心臺灣音樂館首次採線上策展的方式，公開多筆臺灣音樂歷史錄音檔案。開展會介紹的第一支珍貴錄音檔案為陳達在恆春家裡演唱的傳統恆春民謠。

1968年民歌採集運動錄音，是由德國東亞研究院跨國捐贈予臺灣音樂館的珍貴史料，帶領大家穿越時空回到陳達位於恆春的老家，一同聆聽陳達坐在地上邊炊煮邊信手拈來演唱最質樸的恆春民謠《思想起》…

尤值一提的是多次獲獎有陳達傳人美譽的恆春民謠館的吳登榮老師帶著月琴，現場演唱從陳達一路傳承下來的恆春民謠，展現民謠與土地連結的深切情感。

國立傳統藝術中心所屬臺灣音樂館在「重建臺灣音樂史」的政策支持下，已連續4年與國際接軌同慶「世界影音遺產日」，每年以不同形式的活動響應「世界影音遺產日」，今年因應疫情肆虐、國際交流受限，首次採線上策展方式，展示珍貴的盤式錄音帶及黑膠唱片歷史錄音。

臺音館在記者會指出，19世紀末錄音機、有聲機與錄像技術發明以來，人類僅用一世紀的時間就改變了千古流傳下來以口語及文字記載歷史的方式。然而，隨著科技日新月異承載歷史記憶的載體也不斷面臨汰換更新。那些我們曾以為的永恆經典，也消失在一波波的技術浪潮中…..

有鑑於此，聯合國教科文組織於2005年開始明訂每年10月27日為「世界影音遺產日」提醒世人完善保存文化中的影音檔案。

另值一提的是，本次「臺灣音樂珍貴錄音線上展」已登錄於「世界影音遺產日」官網。臺音館指出，作為臺灣音樂的守護者，公開多筆臺灣音樂歷史錄音檔案。盼讓世界各角落的人們，一同在網路上回顧我們臺灣過往美好的樂聲。賦予臺灣音樂更久遠的新價值、新生命。

「臺灣音樂珍貴錄音線上展」開展記者會包括文化部政務次長蕭宗煌、國立傳統藝術中心主任陳濟民、臺灣音樂館主任翁誌聰、聲樂家席慕德、鋼琴家葉綠娜、恆春民謠館老師吳登榮、策展人國立臺師大民族音樂研究所教授黃均人(旁白)等人與會與與全球同慶「世界影音遺產日」。展示珍貴的盤式錄音帶及黑膠唱片歷史錄音並推出陳達、席慕德、温隆信、葉綠娜等錄音單元。(待續)