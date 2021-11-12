南非最後的種族隔離時期總統戴克拉克（FW de Klerk）11月11日在開普敦附近的家中去世，享年85歲。圖／擷自IJR網站

南非最後的種族隔離時期總統戴克拉克（FW de Klerk）星期四在開普敦附近的家中去世，享年85歲。他帶頭終結了南非白人的少數統治，並為此與曼德拉一同榮獲諾貝爾和平獎。

戴克拉克基金會在一份聲明中宣布他死於間皮瘤，一種影響肺部的癌症。他生病已經有幾年。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）稱讚戴克拉克的勇氣，同時也回顧了種族隔離制度對多數南非人造成的傷害。他並沒有宣布要像之前國家元首和種族隔離時代傑出人物的待遇那樣為戴克拉克舉行國葬。

拉馬福薩說，「我們感到悲傷，因為他的確為我們國家迎來民主發揮了重要作用。」「他是一個因執行種族隔離而基本不足信的國民黨的領袖。但他有勇氣脫離他領導政黨1948年開始的道路，我們會為此記住他。當然，種族隔離政權採納並執行的政策讓成百上千萬南非人遭受了浩劫，我們很多人永遠也不會忘記。」

曼德拉的慈善基金會也表示，戴克拉克的政治遺產是好壞參半的，國家依然沿種族和經濟界限而嚴重分裂。

曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）執行長哈坦（Sello Hatang）在一份聲明中說，「戴克拉克的政治遺產是宏大的，」「它也是一個不均衡的遺產，南非人此刻需要思考的遺產。」

曼德拉2013年去世，享年95歲。

南非的另一位諾貝爾和平獎得主圖圖大主教的基金會則更加直接。該基金會在悼念的同時也指出戴克拉克近年來公開為種族隔離政權辯護。

圖圖遺產基金會（Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation）首席執行官科特查（Piyushi Kotecha）說，「然而戴克拉克先生錯過很多機會承認種族隔離的全面損害程度，進而與所有南非人徹底和解，這令人悲哀，」「這個損害今天與我們同在。我們在很多方面都是一個破碎的社會。正如我們基金會的的創始人圖圖大主教所說，戴克拉克先生本來可能作為一位真正偉大的南非政治家而留名青史，可他侵蝕了他的地位，成為一位小人物，缺乏精神的宏大與寬容。」

戴克拉克1990年2月在就任總統五個月後開始終結實行了四十多年的種族隔離，讓世界震驚。此時距柏林牆的倒塌不到三個月。他在議會發表的震撼講話中「解禁了」非洲人國民大會（African National Congress），並宣布釋放已經被關27年的非洲人國民大會領導人曼德拉。

九天以後，曼德拉獲得了自由。曼德拉四年後在首次種族混合選舉中當選南非首位黑人總統。曼德拉和戴克拉克為此共同榮獲1993年的諾貝爾和平獎。戴克拉克也在曼德拉領導的政府中擔任南非副總統，直到1996年辭職。

戴克拉克做出終結種族隔離決定前的幾年中，南非這個一度興旺的經濟體因為種族隔離受到的國際孤立而每況愈下。戴克拉克在回憶錄中寫道，他認為東歐共產黨的垮台是解決種族隔離的機會。

戴克拉克是著名的非洲白人政治王朝的律師，也是致力於白人至上的南非白人秘密兄弟會的成員。

戴克拉克1972年作為右翼採礦城鎮弗里尼欣（Vereeniging）的居民競選國會議員，並擔任了幾年部長，掌管一個在白人兒童身上的花費比黑人兒童多十倍的教育系統。

他1989年在黨內選舉中挑戰當時擔任財政部長的普萊西（Barend du Plessis），成為患病的種族隔離強硬派人物波塔（PW Botha）的繼承人，並在幾個月後的一次內閣政變中推翻了波塔，出任總統。