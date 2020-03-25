健保署對於各項政策的修訂，必須站在廣大民眾的立場來思考，在利與弊兩者之間尋求平衡，也盼望各界能思考「使用者付費」下的公平原則。圖／取自維基共享資源

全民健保採「總額支付制度」讓醫療及財務取得平衡點，每年控制一定成長費用，綜觀歷年全民健保醫療給付費用成長率範圍大概在2至5%，近二十年健保支出費用也從87年2,520億點升到107年6,727億點，提升2.7倍。其中藥費支出從88年的609億元增加到107年的1,586億元，提升2.6倍；診療費(含檢驗檢查)支出也由190億元增加到706億元，提升3.7倍。

健保署原先在91年有規定檢驗檢查要收取部分負擔，上限300元，但在93年1月1 日取消，此後，西醫門診的檢驗檢查費用支出也從93年的280億點升高到107年的706億點，提升2.5倍。也因為健保檢驗檢查及藥費占健保醫療支出比例偏高(74%)，醫事人員的付出相對得到醫療給付也越來越少，也就是所謂的點值越來越低。為了節省不必要醫療浪費，我們積極推動「分級醫療」。

全民健保制度的設計是以提供「醫療服務」為原則，目前健保收取「部分負擔」的金額不高，例如在未經轉診的情況下，診所收取基本部分負擔50元、地區醫院80元、區域醫院240元、醫學中心420元；而經轉診的至地區醫院的部分負擔50元、區域醫院100元、醫學中心170元；至於藥品應收取部分負擔的上限是200元（持慢性病連續處方箋則免收部分負擔）。台大醫院陳榮基前副院長及中央研究院羅紀琼研究員在文章中針對「部分負擔」的建言，認為可回歸健保法第43條第1項規定採「定率」方式。健保署以107年7月至108年6月估算，在落實保護弱勢民眾下，當次就醫之總醫療費用（含診察費、藥品、檢驗檢查及復健等）若採「定率」計收，影響人次高達3億6,349萬件，民眾需自行負擔的總金額有618.97億點，對健保財務有強烈助益，未必不可行，但由於影響層面極大，需各界達成共識。

若仍維持健保法第43條第3項規定採「定額」但調高費用，以及部分「定率」，有以下三個政策考慮方向，第一、「取消慢性處方箋免部分負擔」，比照一般處方箋計收，影響件數有5,300萬件，民眾需自行負擔的金額有57.12億點。第二、「藥品部分負擔金額改採不設上限」，目前規定為不分院所層級，藥費超過100元者，以20%計算後以定額收取，上限為200元，一般處方箋部分負擔超過200元上限有451.9萬件，如果取消上限制，民眾需自行負擔的金額有47.88億點。第三、「醫學中心及區域醫院以檢驗、檢查費用20%定率計算」，預計有3,384.5萬件，民眾需自行負擔的金額有106.04億點。上述三方案，預估可增加210億點部分負擔的收入。值得思考的是，當調高部分負擔，預計民眾「逛醫院」的心態會大幅降低，將會降低就醫人次，間接也調高醫療點值，醫護人員可以拿到較合理的醫療報酬。

健保署對於各項政策的修訂，必須站在廣大民眾的立場來思考，在利與弊兩者之間尋求平衡，也盼望各界能思考「使用者付費」下的公平原則。健保總額費用是固定的，健保署也想要提供病人新藥、新醫材、新療法，但在財務考量下，僅能選擇性引進。若調整「部分負擔」的計算方式，或許可讓所有醫療提供者與民眾重新思考目前的醫療行為。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台