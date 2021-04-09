武漢肺炎蔓延世界，伴隨而來的是大量口罩和醫護設備所產生的垃圾，大部份終將流入海洋，成為海洋的新型污染源。口罩若被魚或海龜誤食，可能導致無法消化而死亡。圖／擷自網路，獨傲村夫提供

自從武漢肺炎病毒爆發後，彷彿我們周遭都漂浮著冠狀病毒，不管你願不願意，都必須戴口罩，人人戴口罩，但是鮮少人會去思考一個問題：口罩對地球的生態環境將造成多大的傷害？

世界原有的秩序被口罩顛覆了，各國鎖國封城，導致大量失業，中小企業倒閉，口罩讓人失去行動自由，人們鬱卒，情緒無處發洩，歐洲各大城市接連爆發了大規模的示威活動，3月20日，倫敦人上街抗議，高呼救救我們的孩子，燒掉你的口罩（Save Our Kids, Burn Your Masks）。燒了口罩，人們才能夠重拾自由，社會才能夠恢復正常，同時也讓我們體認到，新鮮的空氣、乾淨的水對我們多麼重要！

說實在的，我是一個不喜歡戴口罩的人，在大自然人若不能讓自己的感官舒展，怎能健康？為何我要戴口罩隔絕原野吹來的泥土氣息、公園裡花草綻放的芬芳？我總不能時時刻刻都被口罩綁架吧！有一次我去圖書館借書，在書架找書，旁邊都沒有人，於是把口罩拉到鼻子以下，有位圖書館員走過來訓我，「先生麻煩你把口罩戴好！」我憤怒的回應「請你證明這裡的書都沾有病毒，這裡的空氣都含有病毒」。

每當走在路上，我常會見到被丟棄的口罩，我總是把它撿回家洗一洗曬乾，過了一段時間，把那些口罩拿來用，被太太笑，你不怕感染病毒？我說，我不是不怕死，是不忍心已被垃圾淹沒的地球又受到口罩傷害！

2020年初，美國官員估計需要3億個口罩來應付大流行。3M今年計劃生產20億個口罩，而蓄意散播病毒的中國，如今成了全球最大的口罩製造國，867家工廠日產量可高達1.1億個。中共一方面放毒，另一方面又製造天文數字的口罩，緊接著又在國際大力推銷具有中國特色的疫苗，「厲害了，藍色藝人的祖國！」

據最新的研究估計，全球人類每月使用了1290億個口罩，平均每分鐘約300萬個。台灣的用量也相當驚人，據「綠色和平」估計，單單去年2至5月，就消耗了大約13億個口罩，產生了5500噸垃圾。

此外，海洋亞洲（OceanAsia）也提出一份報告，為滿足冠狀病毒大流行的需求， 2020年全球大約消耗了520億個口罩，估計有15.6億個已流入海洋，產生了4,680至6,240公噸的垃圾，對海洋生態造成負面的影響。



人們隨意丟棄的口罩，散落在荒郊野外可能纏住鳥類的爪，對野生動物構成威脅。圖／擷自網路，作者提供

一般口罩分為三層：外層的非吸收性纖維材料具有阻擋液體飛濺的功能。中層是利用熔噴加工製成，類似聚丙烯（PP）與聚苯乙烯（PS）的不紡布，經由靜電作用，可防止飛沫和氣熔膠（aerosol）。內層則是由類似棉的吸收性材料製成，可吸收蒸氣。

由塑膠微纖維（plastic microfibers）製成的單次用外科口罩，含有許多無法生物降解（biodegradable）的聚合物，其中包括廣為用於紡織品的聚丙烯，這種塑料，不易分解，經太陽照射和輻射的風化作用，會使得聚丙烯產生大量的微米級和奈米的塑膠顆粒，進而污染我們的湖泊與海洋，對野生動物和海洋生態系統構成潛在的威脅，造成另一個微塑料污染（microplastic pollution）的危機。



漂流在湖泊、海裡的塑膠物會逐漸碎裂，再化為小於五厘米的顆粒，有的小到肉眼看不見。科學家對微塑膠污染海洋，深感憂慮。圖／擷自OceanAsia網路，作者提供

根據南丹麥大學（University of Southern Denmark）提出的研究報告，使用超細塑膠纖維製成的口罩，比一般塑膠袋更容易、更快釋放塑料顆粒。而被稱之為奈米口罩的新一代口罩，由於釋放的顆粒更小，因而產生了新的污染源－奈米塑料污染（nanoplastic pollution）。

南丹麥大學的環境毒物學家許根柏（Genbo Xu 譯音）以及普林斯頓大學的環境工程教授任智勇（Zhiyong Ren）均指出，與其他塑料碎片一樣，單次用口罩可能積聚並釋放諸如雙酚A、重金屬以及病原微生物這類有害的化學物質。

儘管口罩的用量，比起目前全球每月使用了430億個塑膠罐，算是小巫見大巫，塑膠罐有25%可回收，但是口罩除了燒毀外，並無較好的處理辦法。因此，城市街道、荒郊野外處處可見到人們用完即隨意丟棄的口罩，這些口罩，經由地下水道、河流，日曬雨淋，最後都流入大海，法國的一個環保團體派人潛水，發現無數的口罩在地中海的海床裡漂浮，觸目驚心。

口罩無所不在，不僅會傷害環境，也會影響兒童的身心健康，長期戴則可能傷害肺功能，使得肺病症狀更嚴重，適時摘下口罩放鬆自己是有必要的。然而，擔任白宮醫療首席顧問的弗契（A. Fauci）非但沒有提醒美國人，游泳時別忘了摘下口罩，甚至建議民眾戴2到3副口罩，他說這樣比較有效。美國人調侃他，「弗博士，你make love時，有沒有戴2副保險套？這樣對避孕比較有效？」

口罩是否真能夠有效的防止病毒的傳染？有不少專家提出質疑。即使N95這類醫療人戴的等級極高的口罩，能防衛最微小的病毒直徑是0.3μm （μm = 10−6 米, 相當於0.0001 公分），而Covid-19的直徑為0.06－1.4 μm，換句話說，N95奈米口罩的孔隙是病毒直徑的五倍大，那麼一般的口罩怎有防護性？說也奇怪，科技巨頭封鎖質疑者的聲音，大老闆像是五毒不侵的超人類，從不戴口罩，力推接種護照（Vaccine Passport），他們發大財，我們卻成了小白鼠。你在網路上有見過比爾蓋茲、貝佐斯、扎克柏戴口罩？

許多國家的政府強制人民戴口罩，否則將受到處罰。然而，新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）去年刊登了一篇文章，提出異議，認為人們在公共空間戴口罩對防止病毒的傳染效果相當有限，統計上並沒有充分顯示戴口罩具有明顯的優勢。口罩只不過是反映人們居於恐懼而佩帶的「護身符」，心理作用大於實際的效用，而且也無科學根據。

英國公共衛生部長拉姆歇（Mary Ramsay）不久前接受BBC時表示，人們戴口罩，保持社交距離還須持續好幾年。試想疫情一波未了，另一波又起，人類要耗掉幾兆個口罩？有多少口罩會在海裡漂浮？有多少魚類會將口罩的微纖維吃進肚裡？



科學家從休倫湖與安大略湖沿岸採集的抽樣魚類，發現魚肚裡的微塑膠有近97%是纖維。圖／擷自網路，作者提供

當我閱讀《國家地理雜誌》2018/6那期的專題報導「要塑膠還是要地球？」，讓我對微塑膠污染海洋，有進一步的認識，嚴重的程度超乎我們的想像，從北極到南極，幾乎所有海洋均受到塑膠污染，大如鯨魚，小如浮游生物均把微塑膠吞進肚裡。生態觀察（EcoWatch）前年在北大西洋對233種深海魚類作抽樣研究，發現有73%吞食微塑膠。根據非營利機構塑膠海洋（Plastic Ocean）2020年的報告：

🔴全球一年製造了3.8億噸的塑膠品，單次用途的佔了一半，只有9%可回收。

🔴人類一年傾倒在海洋的塑膠垃圾多達1000萬噸。

🔴100%的貝類生物含有微塑膠顆粒。

🔴大約有100萬海洋生物死於微塑膠污染。



東太平洋熱帶海域充斥著塑膠垃圾，每立方米（CBM）含有的微塑膠粒，2050年將由2008年的41.28增至264.1，本世紀末又增加了1倍，達520.1。圖／擷自國際原子能源署IAEA，作者提供

據海洋科學家估計，目前介於亞太與北美之間，涵蓋160萬平方公里，被稱之為「大太平洋垃圾帶」存有塑膠碎片1.6兆。2050年散佈在海洋的微塑膠碎片將多達51兆，超過魚類的總量，屆時人類吃的魚大部份體內均有微塑膠，吃魚等於在吃塑膠！這是全球化、大量生產、大量消費、人們貪圖便利造成的後果！

作為海洋生態的新污染源，如何處理廢棄的口罩？是一大問題！如果武漢肺炎不是自然產生的病毒，而是來自實驗室，由於疫苗開發跟不上病毒突變（mutation）的速度，使得疫情難以控制，口罩的使用量只會增加，不會減少。

基本上，口罩並不符合環保3R（Reduce, Reuse, Recycle）原則，若要重複使用，採用棉質口罩，可以達成減量的目標。但是，棉質口罩過濾性較差，有多少人會去使用？口罩是可以全自動化生產的廉價品，口罩可以回收嗎？有哪家廠商會使用回收口罩的不織布再生產？資本家在乎的是生產效率和利潤，環境惡化，留給滿嘴拼經濟的政客去煩惱，以及社會大眾去承擔，而你我的後代子孫則去吃塑膠海產大餐。

環保不是產業，不是政爭工具，而是每個人的責任。天天喊「環保救地球」，去市場買十樣東西，卻用了十個塑膠袋，請你告訴我，怎麼救地球？要救就從個人做起，塑膠袋能不用就不用，或盡可能少用、重複使用。誠然，要全面禁用塑膠品是不可能的，政客別光只會戴著口罩充當疫苗的推銷員，對口罩所造成的污染，視若無睹，提出具體的解決辦法吧！當你戴著口罩保護自己，你也該想想如何保護地球的環境，別亂丟口罩！