一份來自中國中南海的文件，代號簡稱「方舟計畫」，內容是中共面對政權崩潰的逃亡計畫，中共政權已經搞到天怒人怨，人民對黨國的怨恨，無法發洩，遇到大型的群眾運動興起，恐怕官員的生命不保，所以必須逃亡。 圖／Joe Hunt@flickr(CC2.0)

英國出名預言家漢密爾頓・帕克（Hamilton-Parker），最近成了鋒頭人物，他預言2020年，中國共產黨將倒台，習近平在強大內部壓力下，政府向右轉，走向民主體制，而且北韓金正恩會被推翻，逃亡中國，這些預言到底會不會實現，明年很近了，大家就等著看。

帕克說，川普會躲過彈劾，明年還是會連任，如果把川普連任和中共倒台，兩件事情連接起來，那麼整個問題的脈絡就更明顯了，中共如果真的解體，那麼川普的成就也可以和雷根比美，誠如川普自己所言：「這是來自上帝的差遣」。

中共崩潰逃亡-方舟計畫

帕克的預言並非第一人，過去，美國許多中國通學者，經常出書信誓旦旦，中國必定會倒台，但是，卻沒有實現，但是，美中貿易戰爭後，相信中共政權崩潰的人增多了；客觀來看，中國不管是政治或經濟，都已經走到死亡交叉的拐點，崩盤時間迫近，今年7月，大紀元首次揭露了一份來自中國中南海的文件，這份文件長達32500字，內容就是中共面對政權崩潰的逃亡計畫，文件代號簡稱「方舟計畫」，根據文件內容說，中共政權已經搞到天怒人怨，官員和人民的對立越來越厲害，尤其是地方第一線執行公務官員，眼裡完全沒有人民存在，去年冬天北京驅離低端人口，東北和山西為了禁止燒煤炭，公安幹部強拆人民家中的灶台，直接不給你活路，更何況那些上訪北京的人民，中途被綁架，被囚禁，人民對黨國的怨恨，無法發洩，遇到大型的群眾運動興起，恐怕官員的生命不保，所以必須逃亡，這也是「方舟計畫」的主因，那麼逃亡的路線以歐洲為主要落角處，因為美中貿易戰爭以來，移居美國路線已被封死，根據統計，中央委員，候補委員以上高官，以及政協委員，85%在海外置產，藏金，這些官員的親人移民地區以紐西蘭，澳洲，加拿大，歐洲各地為多，一旦危險逼近，離開中國，變成唯一選擇。

李克強最近向地方政府提出六項維穩工作，其中以防止大規模失業造成群眾運動，為第一優先，可見下崗浪潮，已經對底層生活造成影響，只要一點點不慎，極可能引爆滿地的汽油桶，畢竟中國人「民以食為天」，沒工作還可以忍受，但是，如果連大鍋飯都吃不起，那肯定會出事。

中國在美中貿易戰之下，經濟重傷，到底多麼嚴重，看看馬雲最近談話，就可以知道一二，馬雲說；「一天有5位朋友要借錢，10個朋友要賣樓」，馬雲曾經是首富，首富的朋友，肯定身分不會太低，如果連這些大商人都出現調頭寸壓力，那麼中國庶民生活的惡劣，就可想而知了，如果勞動大眾沒飯吃，地方官員處理不當，維穩力道不足，那麼，中共紅色政權勢必在2020年發生大型動盪。

香港革命火苗燒向中國

帕克的預言說，香港革命在2020年，將會傳染到中國境內，因為紙包不住火，儘管中共已經努力封鎖訊息，這也是中共最擔心害怕的香港革命火苗，雖然港府已經用盡心思，配合北京，文攻武鬥，軟硬齊下，企圖撲滅超過半年「反送中運動怒火」，但是，現在看起來成效並不大，香港示威持續遍地烽火。

帕克預言中國改制，走向民主，是被群眾運動所逼，但是，並沒有更深入分析；中國未來是否就如同蘇聯崩解，體制重組，以蘇聯經驗來看，共產體制崩解之後，雖然出現保守派一場反改革的政變，但是，政變曇花一瞬，基本上並無大規模傷亡，算是一場和平革命，問題是中共並非聯邦國家，如果動亂出現，軍隊介入打壓，像六四天安門事件，就有可能重演，因此，華府智庫已經規畫如何在第一時間，處理中共政權崩盤的課題，尤其是難民逃亡潮如何處理，台灣在中國最近的地方，國安單位也應該事先沙盤推演。

革命無法避免流血，我們可以從歷史想像那樣的場景，南美異議作家愛德華，加里亞諾，對法國大革命如此描述：

1789年，關押政治犯的巴士底監獄，被憤怒的群眾攻佔，勞動者和農民群起反抗寄生階級，民眾拒絕繳納稅金供養國王，貴族，以及供給教會奉獻金。

國王和皇后驚慌逃跑了，馬車往邊境奔去，國王的家庭老師裝扮成公爵夫人，身上帶著俄國護照，國王路易十六裝扮成管家，皇后瑪麗裝扮成女傭人，王子們裝扮成侍女，當這群逃難者抵達瓦倫，天色已經暗了，這時候出來一群人，把馬車團團圍住，革命者活抓了路易十六和瑪麗皇后，把他們送到巴黎，接下來的故事大家都知道了，路易十六被送上斷頭台，革命者更痛恨瑪麗皇后，因為她身上帶著全世界最貴的鑽石，她身上也不戴胸罩，甚至擁有多位情夫，而且，當老百姓沒麵包吃的時候，皇后居然說，沒有麵包就吃蛋糕吧。

最後，國王和皇后人頭落地，但是，革命者卻找不到那一串世界最貴的鑽石項鍊。

法國大革命的真實場景，肯定比作者描述得更慘烈，如果同樣的革命，發生在中國，那些被關押的政治犯，被迫害的維吾爾族，會不會出來報復？還有各地已經忘了服務人民的黨官，會不會集體逃闖？中國是否陷入派系大亂鬥，軍頭是否再度崛起掌權，甚至發動戰爭，明年，投票之前，台灣人民應該更密切注意中共的情況。