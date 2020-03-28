星星之火可以燎原，武漢肺炎已經把世界搞得天翻地亂。在臨床醫療上也帶出了令人棘手的兩難疑題，美國1400位醫學倫理學者與醫界領袖，在上禮拜六共同簽署上書美國國會及白宮,要求美國正視武漢肺炎所可能帶來的倫理困境，因為病情的氾濫已經迫使西班牙與義大利的醫生在醫療資源的缺乏下，不得不扮演了上帝的角色，去決定誰生誰死。據報導他們曾從60歲以上的病人身上剝取了維持生命的呼吸器, 交給了年輕的病人，這是嚴重違反醫學倫理的作法。雖然這是因為在醫療資源的短缺之不得不的情況所作的妥協, 讓比較有存活機會的病人得有救命的機會。

得了肺炎的患者當肺部嚴重受侵犯時,在呼吸困難的情況之下必須使用到呼吸器來維持生命, 可是因為呼吸器的數量不夠，意大利與西班牙的作法是60歲以上的老人將不給予呼吸器， 而把呼吸器留給與比較年輕的病人。這個舉動在醫學倫理學界裡產生很大的震惑.美國的醫學倫理學者以及醫界領袖提出的呼籲，要求美國在還有時間的時候要加速生產製造呼吸器以及其他醫療必要裝備來預防類似的情景發生。也就是要充分的準備足夠的醫療資源特別是呼吸器,讓當病患須要時不會因為醫療器材的短缺而作出違反醫學倫理犧牲人性的作法，使每一病人都有活下去的機會。一般而言準備完善的醫院平時應不致於遇到如此醫療資源不足的困境，但武漢肺炎的瘟疫，迫使我們必須馬上積極去準備，這1400位醫學倫理學者以及醫界領袖向政府的懇求含 1. 即時生產與分配所須要的醫療用品及資源. 2. 武漢肺炎病人的醫療及照顧費用應承諾支付 3. 給與病人病假 4. 保護弱者 5. 建立明確可信賴的醫療政策。

生命平等 一樣珍貴

我們台灣在防疫上到目前為止做得令人稱讚,我們感激政府的用心。但台灣是不是會產生社區感染還是一個未知數。希望我們能平靜度渡過此次的瘟疫。不論如何，我們應該未雨綢繆，在病情急迫發生之前把我們所需要一切必須使用到的醫療器材準備充足，西班牙及義大利的醫生不得不作出犧牲某些病人的做法已使醫療人員感到無所訴從，有些因而崩潰，這不但是悲劇也嚴重違反了醫學倫理，先進國家會發生這種事情真的令人驚奇萬分，當然武漢肺炎的出現是人類未曾預期的，但當我們還有時間的時候，快點積極生產所須要的呼吸器及其他醫療器材。我們有效率的面對了口罩之短欠的挑戰,現在應積極面對其他所可能出現的難題。

美國醫學倫理學者及醫界領袖在呼籲中強調沒有一個人的生命比另外一個人的生命更貴重，正如中國醫學倫理之父孫思貌所說 : 生命至重有貴千金，每一個人的生命都很貴重也都有活下去的權利。醫生所看到應的是一個病人，沒有白人黑人之別，沒有富人窮人之分，也不應有年輕年長之異。對皮膚顏色知識高低,貧富貴殘性別不同…都不應是醫治病人所應考慮的。

在西班牙及義大利所發生的人性悲劇不應該在世界上的任何一個地方發生，當然某些極權國家可能用這種功利主義的思維做為決策的判斷標準讓某些人死去。面對武漢肺炎的威脅,希望台灣能夠維護人性的尊嚴,確循倫理指引，保障每個人都得到醫治的機會與權利。