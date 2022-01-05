去（2021）年9月間，新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併升格，並指出新竹縣市在城市治理上密不可分，甚且，亦強調縣市合併能促進半導體產業發展與城市外交，也呼籲應儘速改變新竹縣市稅收與統籌分配稅款不均的狀況。面對竹竹併升格的議題，府院黨獲得高度共識後，民進黨黨團總召柯建銘，遂於去年12月20日提出《地方制度法》第四條修正草案，針對現行第四條第一項「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」將其中的「且」改成「或」，惟爆發朝野爭議，經協商後交付內政、司法兩委員會審查。

另外，有關升格直轄市，因彰化縣人口恰好超過目前125萬人的規定，所以，彰化縣王縣長多次表態彰化升格當仁不讓，更以俚語喊出「彰化人沒有比別人卡細漢」，呼籲中央不能獨厚新竹市，部分彰化綠營人士也附和指出，若彰化不能升格，2022會很難選等語，藍綠雙方皆將彰化縣升格炒成選舉話題，至於，除人口數外，彰化縣是否已符合升格的要件，則較少討論。

筆者有次參訪丹麥哥本哈根大學，對於這所大學自許為「丹麥人的學習重鎮」，也是「丹麥人的光榮」，印象極為深刻。因此，以大學的質量而言，現有六都從北到南，雙北地區擁有最多國內知名大學，桃園市亦有中央大學等十七所各類型大學或校區，台中市則有中興大學與中國醫學大學，台南市的成功大學，高雄中山大學與高雄醫學大學等皆是直轄市的特色之一。再以高雄市為例，國立中山大學是國立大學，但與高雄市政發展關係非常密切，除了地方文史與海洋研究之外，對於交通規畫，乃至於捷運的經營，甚至於國營事業與在地企業的連結，市立銀行的設立，以及提供公教人員、業界人士在職進修等，皆能發揮大學的功能。同樣，竹竹併升格的優勢之一，即在於其擁有清華與陽明交大二所好名聲的大學。

此外，彰化縣人口數在1971年突破百萬，2006年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，2016年更降至128萬7146人。依人口流失數推算，到今（2020）年底縣長選舉前，極可能少於125萬人。因此，與其強調人口數已超過目前直轄市的規定，不如在政治、經濟、文化及都會區域發展方面力求精進，並提出客觀的數據以為佐證，尤其，縣境內倘能擁有更多的好大學，升格直轄市將是水到渠成。