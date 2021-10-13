習近平（左）在中國革命110週年發表談話，把自己視為孫文的繼承者。圖／擷自中國人民網、維基百科，民報合成

習近平在中國革命110週年發表談話，首次承認台灣獨立狀況，但是刻意避過，跳過中華民國時代，直接把自己視為革命家孫文繼承者，習近平說：「分裂國家的人沒有好下場」，習近平這句話罵了毛澤東，毛澤東在1931年成立中華蘇維埃共和國，進行分裂中國的革命事業，自佔地盤，自劃蘇區，自印鈔票，使國中有國，毛澤東成了習近平眼中分裂中國，沒有好下場的罪人。

習近平既罵了毛澤東，得罪了毛澤東信徒，也罵了現在不願意回歸所謂祖國的2300萬人，連久居北京，熱愛中國的黃安也罵進去，習近平一話兩罵，得罪天下人，聰明人不為也。

從這裡也可以看出兩國中國，本質大不同，如同小英雙十談話說：「兩個中國有交集是事實，但是1949年以後互不隸屬，也是事實」，兩國中國若想合併，唯一方法就是站在平等地位，像東西德或南北韓，老共自以為尊貴，不把中華民國放在眼裡，那麼至少要接受台灣人依法公投，而不是荒唐的十四億人決定，十四億人從來就沒有權利決定中共政權的去留，又如何有權決定台灣歸屬，老共的十四億人理論是大欺小，把台灣視為叛亂一省也是大欺小，因為老共叛亂在先，想要併吞台灣，完全不可能，要用武力併吞，最後留下兩國百年仇恨，智者不為。

中印為了邊界大打出手，兩國人口皆號稱十四億，在此建議，中印兩國其實可以用投票，決定邊界，省下攻伐，照護眾生，善莫大焉。

紅色中國在老共治下，不只是所有分離主義者皆是罪人，對老共稍有異議也是罪人，習近平所造罪惡，超過史達林，史達林把異議者放逐海外，眼不見為淨，習近平卻把異議者關押凌虐，連一部電影《長津湖》問世，人民也沒有批評電影的自由，最後規定非公營資金不可以辦媒體，把傳聲筒全部收編，十四億人只剩下一種聲音，這個國家的治理，已經走火入魔，台灣人習慣民主自由生活，如何能夠接受統治？

統派遊走叛國灰色地帶

相形之下，在舊中國流亡政府治下的台灣當局，對統派這些遊走叛國灰色地帶的分離主義者，卻以言論自由保護著，這是兩國國家和政體最大不同。

習近平談話中，不談戰爭只說和平，這是好的進步，藍色媒體巨款老趙說：習近平既然接受孫文，就沒有理由拒絕國民黨，應該解除黨禁，讓國民黨回中國，落實政黨政治，一起接受人民選舉，老趙難得說出正確的話，問題在於習近平沒這個膽量，連香港民主派議員，都被老共以國安法沒收資格，習近平可以容得下國民黨班師回朝，一起競爭嗎？

舊中國流亡政府在台灣改頭換面，變成民主政體，是紅色中國典範，紅色中國也有很大可能，扭轉自己的獨裁命運，先接受中國國民黨回家，是習近平和平第一步，從市長選舉開始，接著開放言論自由，解除網路管制，消除政黨治理企業，讓政黨退出校園。

第二步是承認台灣是國家，協助台灣加入聯合國以及國際組織，中台兩國全面開放，包含媒體、電信、文化、教育，在無監管下全面開放，唯有這種交流，才可能建立互信，十年後，兩國才可能談論合併。

第三，放棄核武，接受國際法庭處理主權爭議地區，成為真正愛和平的中國。

如此理想可愛的中國，才是真正中國夢。



作者認為，承認台灣是國家，協助台灣加入聯合國以及國際組織，放棄核武，接受國際法庭處理主權爭議地區，成為真正愛和平的中國，才是真正中國夢。示意圖／擷自公視新聞影片