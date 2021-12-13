作者撰寫〈無知是通往奴役的道路〉一文，竟遭到中天電視提告誹謗。中天常怨嘆自己言論自由被政府打壓，卻又反過來打壓別人的言論自由。圖／擷自中天網站、維基百科，民報合成

2018年12月，我在民報撰寫〈 無知是通往奴役的道路 〉一文，遭到中天電視提告誹謗，當時中天電視尚在有線第52台，後來被NCC裁罰後，轉換到網路發展，仍然是扮演某國傳聲筒角色，這個媒體是否如同郭台銘所說：「中共國台辦狗腿」，我不以置評，但是，至少是親中的媒體，中天三年前控告我本人和民報，目前的原告已經換人，但是官司還在，我從年輕時寫稿批判黑道民代，被流氓攔截威脅，中年搞地下電台，對抗國民黨政府的頻道壟斷，被司法判刑，年長了，因為寫稿子被告，竟然纏訟進入第三年，創下個人記錄，這才發現：黑道，政府，也不及這種控制媒體的財團可恨可憎。

中天控告我的刑事部分，經過北檢兩次不起訴，中天又提上訴，民事部分，上月判決中天敗訴，最近中天再提上訴，所以，基本上，官司未了，我問律師：刑事上訴可以幾次，律師說：法律無明確規範，所以，偵察中案件，僅管已經不起訴，但是原告不服，就可上訴，而且沒有數次的規定，更簡單說：有錢的財團，可以用這種方式騷擾你，律師費對中天是九牛一毛，對小蝦米就是負擔，這才是真正浪費司法資源，刑事訴訟法該修了吧。

在此之前，律師希望和解，我和民報也草擬了和解書，內容以雙方對〈無知〉一文認知不同，引起誤會，這是比較中性和解書，雙方都有台階可下，民報也同意下架〈無知〉一文，以示誠意，但是，中天不接受，拐著彎就是要在和解書中登載：〈無知〉一文是虛假訊息，出自杜撰，因此和解不成。

事實上，〈無知〉一文刊登，是在九合一選舉後，老韓也當選，我選在選後撰寫的初衷，就是不要干預選舉，文中用「中x」，居於同是媒體人，給中天留餘地，文章中寫著：某集團在背後操刀，無費收看，拉抬收視率，因為競選期間，中天收視率大漲是事實，這種手法在媒體界司空見慣，所稱「某集團」的可能性包括有線系統，廣告代理商，甚至中共在台的協力金主，絕非直指中天，但是中天硬要對號入座，在無知一文作動作，我只能懷疑這是「此地無銀三百兩」，中天經常用第四權質疑政府傷害言論自由，卻無法接受民報質疑，難道媒體第四權還有大小之分嗎？或者中天是上帝？

文章刊登後，引起轉台運動，根據運動發起的人民團體調查，民間固定收看中天相當普遍，證明我自己在小吃店所遭遇的事件，並無杜撰，我和民報都沒有理由用自打嘴巴方式，向中天乞求原諒，就算真的刑事罪成立，我被判刑，我也樂意入獄，這種和解，已經違背我對真理的追求，等於逼我和民報要向中天下跪，民報也一樣，不會違背辦報追求真理的初衷，也因為和解破局，中天的上訴，就接踵而至，這是可以預料的。

我不是民進黨員，高中時期入國民黨，高三離開國民黨，後來有政治人物邀我入民進黨，參加政治活動，也被我拒絕，但是，我從不否認我是台灣獨立的擁護者，我也因為理念相同，而與民報結緣至今。

我大學畢業後，因愛好文字，受到吳基福醫師提攜，進入台灣時報，從此在媒體界遊走，自認一生坎坷卻又平淡，生命豐富卻又充滿缺憾，唯一的欣慰就是不負台灣這塊土地，纏訟三年，在疫情中南北奔波，戴口罩出庭，唯一的體悟就是有錢真好，可以找律師告人，讓人疲於奔命。

中天常怨嘆自己言論自由被政府打壓，我則怨嘆：我的言論自由被中天打壓，金錢有時候比政治權力更偉大，幸好，我不是唯一，因為被中天控告的記者還很多，寫出來，也算出口鳥氣罷了。



中天新聞已於2020年11月18日被國家通訊傳播委員會裁定不予換照。圖／擷自中天網站、維基百科，ＮＣＣ，民報合成