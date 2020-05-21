我們多從新聞社會事件、戲劇認識思覺失調症，看到的往往是片面的資訊，因此對疾病常充斥著誤解，對多數正在努力治療的病友而言是一大衝擊。

其實思覺失調症透過治療，有機會幫助病友回到原本的生活，但首先需要對疾病有正確的態度，看看以下常見的迷思你中了幾個?

●從新聞報導中覺得思覺失調症病友都具有危險性?

●路上看到自言自語、行為怪異的人，都沒辦法治療了?

●不願意服藥的病友就醫也沒辦法醫治?

●病人不想看病，只能選擇關在家裡?

減少疾病汙名 是大眾幫助病友的第一步

期發生的隨機殺人案，兇嫌稱自己有多個人格、思覺失調症等精神疾病，同時辯護律師也以精神障礙為由，認為兇嫌並非故意殺人。雖然兇嫌已遭羈押等待偵查以及後續的司法判決，然而此事件再度引起社會大眾對於思覺失調症患者的擔憂，例如是不是如同新聞中兇嫌所述，會無法控制自己、會傷害別人等。事實上，思覺失調症與暴力攻擊或是犯罪間的關聯性並不是如此。過往許多重要研究，如發表於《美國醫學會雜誌》中瑞典1973至2006年國家醫療及法律追蹤資料顯示，沒有合併物質濫用的思覺失調症與一般人相較僅微幅增加暴力的可能，而與患者自身的手足相比則沒有顯著增加暴力風險。在另一篇統合分析研究中，結論也提及物質濫用是在思覺失調症中明顯增加暴力的危險因子，應著重於防範或治療合併的物質濫用上，如酒癮或是毒癮等。但即使如此，思覺失調症患者在一些被渲染的社會事件中，還是容易被冠上不定時炸彈、具有不穩定性等汙名化的說詞。

不論藥物再好 不願穩定用藥 治療效果大打折扣

回到疾病本身，「思覺失調症」是一個大腦的疾病，主要的症狀有幻覺及妄想等。症狀嚴重時患者會認為有人要加害於自己，感覺被跟蹤監視，或持續受到視或聽幻覺的干擾，自言自語、莫名傻笑等。但疾病的表現也可能有許多其他的症狀，如患者開始變得畏懼社交、關在自己房間、過度執著於非邏輯性的思考、學業或是工作的能力變差、顯得多疑防備、舉止打扮怪異或是日常生活喪失動力等等。近年醫療的進步，抗精神病藥物能夠改善許多症狀，並減少過往藥物帶來的副作用，有非常多患者在固定治療下可以回歸社會、重返職場或是校園。但不管是效果多好的藥物，如果患者抗拒，不願意接受持續的治療協助，恢復穩定的可能性就會大打折扣。臨床上常會看到患者因無法盡早診斷或治療，錯失較佳的重拾正常生活的機會，或是中斷治療後因為症狀復發而失去工作或是喪失原本好不容易的重新建立的人際互動。而有些情況則是家屬太過害怕與患者起衝突，不敢勸說患者治療或是叮嚀服藥，只好看著患者症狀漸漸變得嚴重，再次發病。

協助病友有方法 認識治療選擇、建立互信關係

研究資料顯示，讓患者「充分了解藥物資訊」及「良好的醫病關係」是規律治療的關鍵。例如藥物有許多種選擇，從一日需要服用多次的口服藥、一日服用一次的口服藥物、兩周一次、一個月一次到三個月一次的長效針劑都是可以使用的治療選項，治療目標是讓患者在藥物協助下維持腦部神經傳導的穩定及改善認知功能。由於思覺失調症治療是一個長遠的過程，正如許多慢性疾病，醫師與病友及家屬間的互信關係在治療上是相當重要的一環。曾經遇到有年輕的患者，經過半年的治療症狀仍然起伏不定，患者在診間很少說話，常常都是家屬代為發言，有幾次家人也提到患者都忘記服藥。但在一次患者單獨前來的機會下，才發現家屬常認為病患本身很懶散，對事情都不願用心，患者被責備後就更不願意配合治療。之後經過幾次與家屬溝通，告知缺乏動力其實是症狀的一種，鼓勵患者多與家屬對談，也設立一些生活目標讓家屬感受到患者有努力達標。家人關係間漸漸支持性變多，而患者改接受長效針治療也明顯減少忘了服藥的狀況，症狀獲得相當改善。

困難就醫者 可與醫師討論居家治療

目前在幫助思覺失調症病患康復的就醫部分，除了急性發病或是危急狀況下，考量急性病房住院治療以外，其他包含精神科門診治療，讓患者回診時讓醫師了解病情變化，透過敘述日常生活的情況來評估恢復的狀態，是否需要調整治療等；若是患者抗拒到醫院或是常無法規律治療而復發，也可與醫師討論居家治療的可能性。居家治療是藉由醫師直接到社區中訪視患者，討論治療方案，促進穩定服藥或是固定施打長效針劑，以達到降低復發及減少精神症狀之影響；若是病症已經大幅進步，但日常生活、人際互動或是工作能力尚未恢復，日間留院或是社區復健中心的安排，可協助患者練習生活技巧、團體互動能力、調整生活型態，患者作為學員固定參加精神復健活動，練習漸進融入社區或工作職位。思覺失調症治療是一種嚴重影響患者日常生活及造成失能的腦部疾病，而治療則是一條蜿蜒的漫漫長路，家庭間互相的協助與關懷，患者的治療意願及主動配合，增加協助的社會資源，支持團體，在這條治療的路上都是重要的角色，也期待未來透過越來越多的復原病友，能讓社會大眾了解精神疾病本身並不可怕，進而減少錯誤的觀念、歧視或是汙名化。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台