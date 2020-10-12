在新冠病毒檢測呈陽性一個多星期後，美國總統川普星期天形容自己「狀態非常好」，並表示不再服用任何藥物。

川普在福克斯新聞頻道「週日早間期貨」節目的電話採訪中說：「我打敗了這個瘋狂、可怕的中國病毒。」 「看來我免疫了，可能是長時間、短時間，也許是一輩子。」

川普說，他在四天的住院期間接受了幾種藥物治療，上週回到白宮後，他有了「保護性的光芒」。

但採訪者瑪麗亞·巴蒂羅莫沒有問他是否對病毒檢測呈陰性。目前該病毒已在美國造成超過21萬人死亡，770多萬美國人感染。

電視採訪後不久，川普在推特上說，他「昨天收到了白宮醫生的全面和完整的批准」，並補充說，「這意味著我已沒有感染（免疫），也不能感染別人。很高興知道！！！」

這引起了推特的反應，推特禁用了該推上的一些共享選項，並稱其違反了「推特關於傳播與新冠病毒相關的誤導性和潛在有害信息的規定。」

白宮醫生肖恩·康利博士星期六晚上說，川普總統符合美國疾病控制和預防中心現行的「安全停止隔離標準……他目前已不再被視為傳染他人的威脅。」

康利說，川普已經「遠遠超過24小時」沒有發燒，經過診斷測試，「已經沒有證據表明病毒在積極複製」

但仍不知道川普在10月2日凌晨揭曉陽性檢測前最後一次檢測呈陰性的時間。白宮拒絕透露的這些信息將表明總統的傳染性有多久，以及他在這段時間內參加了哪些活動。

川普說，他在注射了一種實驗性抗體雞尾酒療法後「感覺很快就好了」，這種雞尾酒療法還沒有得到政府研究人員的批准，可以更廣泛地用於冠狀病毒患者。

川普週六與支持者在白宮舉行政治集會，併計劃從周一開始在戰場州—佛羅里達州、賓夕法尼亞州和愛荷華州舉行大規模集會。

根據一系列全國性調查，拜登已大幅領先川普10個百分點。但是在可能決定大選結果的戰場州，拜登的優勢大約是5個百分點。《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）聯合進行的一項最新民調顯示，拜登在全國可能的選民中以54%-42%的優勢領先。

政治網站fivethirtyeight.com表示，該網站最近對選舉進行的4萬次電腦模擬顯示，拜登在100次選舉中獲勝86次。