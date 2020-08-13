如今歐、美、澳各國開始圍堵中國時，1990年代李前總統備受批評的「戒急用忍、行穩致遠」是遠見，以雷厲手段堵住王永慶的海滄計畫，全力守住台積電，現在台積電是「護國」企業，李登輝是台灣人心目中的「護國」神山，過去批評李的「戒急用忍」者應該要向他道歉；當年聯電偷跑到中國，曹興誠現在是後悔不已。何謂魄力、遠見？

易名為「國民法官」的「參審」拍板定案。蔡總統出席民進黨全代會驕傲宣佈當前「四大任務」時，已閉口不談「司改」。鄭文龍強調，據他研究，台灣參審法官所坐位置，竟與中共參審制度一模一樣，「我們從審判形式和外觀已經和中國統一」，民團批民進黨抄襲中共制度之荒謬。像是一場荒唐劇：民進黨立委粗暴通過的是過去國民黨所主張的和目前中國所行使的「參審制」，而國民黨委員則努力捍衛的是民進黨黨綱主張的「陪審制」，這兩個黨角色竟錯置？更痛心的是：民進黨籍立委中還有誰支持黨綱揭櫫的行動綱領「陪審制」？李前總統一生，一以貫之的台灣價值，繼任者當承其志，堅定改革。

魚目混珠打假球，虛晃一招是改革？

當多數公民根本不瞭解、甚至没聽過什麼是「國民法官參審制」？一個全民高度關注的重大司法制度變革，怎就在三天裡草率通過，將民主政治最可貴的「議論」過程閃掉，豈不是自棄民主法治的真諦？在威權體制時期選擇服從的領導人，再次選擇向威權體制下的司法服從，這是開民主倒車？

民調顯示人民想要的是「陪審制」，以改革之名打假球，難道已是執政後民進黨拒絕改革的手腕？日前立院通過護照、華航正名公決案，事實上只要行政命令就能處理的事，何以要在立院來個「公決案」？什麼是「公決案」？沒有強制約束力，只希望行政機關加強台灣辨識度。行政院於是說飛機圖樣加強辨識，可以想知未來護照也只是台灣大一點，ROC小一點，這叫正名嗎？魚目混珠而已。

參審制在蔡總統下達指令下，完成三讀，可見蔡總統想做的事就能作成（如同婚制）因此真想正名制憲、去除威權符碼及改革黨國司法等轉型正義的實踐，其實並沒有那麼難，端看有沒有決心、意志。今全民關注的司改草草行之，令人不解的是，竟全面一言堂地選擇服從「上面的」指示，利益考量而沒有國家正常化的願景？司改不過就是虛晃一招，完畢了？

台灣的司法結構，陪審制才能找到民主法治的真諦

近日欣賞50年前的黑白電影《12怒漢》，詮釋了陪審制的精義。少年究竟有無殺父之罪，從11:1多數認定有罪，到這一位無罪認定不妥協的陪審員，慢慢抽絲剝繭說服了其他11位陪審員，陪審制要全體陪審員有一致的看法才終結，詮釋民主法治的真諦。在台灣這個非正常國家在長期黨國司法宰制下，陽光照不進黑暗的司法體系，唯有改用英美法系的陪審制，才可能找到民主法治的真諦。

大陸法系的參審制是有罪推論，檢察官起訴你，你要自己找證據證明你無罪，此必危害弱勢。而英美法系的陪審制是無罪推論，參審制是讓國民法官為恐龍法官背書，未來職業法官「有權無責」，國民法官「有責無權」。民進黨捨英美法系，卻要模仿專制中國所使用的「參審制」，不是退步嗎？當然有論者認為德、法、日也是大陸法系，但他們都有長久深厚的民主根基，而台灣的司法有80%的公民不信任，必須以英美法系的陪審制才能削弱恐龍法官的威權。

緬懷登輝先生當繼承其未竟之志

然嚴肅的司改似乎已經在參審制的「國民法官」口號包裝下，匆匆完畢？公民得繼續努力，不應此作罷。

執政當如李先生魄力、前瞻、膽識。緬懷李先生，當繼承其未竟之志：第二次的民主改革及台灣國家正常化。盼民進黨勿忘初衷，否則真對不起艱辛打拼的眾民主前輩們！尤其在此大好時機：美國衛生部長阿札爾、日本前首相森喜朗來台參訪並弔唁前總統李登輝時刻，效法如李前總統，不懼艱難，掌握時機，加速改造台灣。



日本前首相森喜朗（發言者）來台弔唁前總統李登輝於台北賓館追思會場。圖／擷自總統府flickr