普世慈悲的聖母，諒願意以庶民的捐款來鑄造或購入潛艦，以保護台海的安全。示意圖／擷自網路，民報合成

媽祖有天后、天上聖母之稱。祂是保護航海的女神；渡海人，尤其是以捕魚為業者祈求平安更為篤信。

媽祖信仰廣被於福建、浙江、台灣沿海一帶，台、澎是海島、海洋國家，幾世紀以來的信仰，今日更是篤信有加。

媽祖（林默娘）原是宋代人，因其靈驗，康熙19年在其故鄉湄州（湄州嶼）「勅建神祠」。現在的中華人民共和國是無神論的國家，在文化大革命時曾毀其神像。若說元神應該是在台灣，但是政客與地方的「頭兄」與盲從的信徒 ，迎媽祖「回」故鄉，讓中共的「統戰」佔了便宜 。

這兩年來中國從海、空侵入台灣國的領域，間諜滲透和紅、黑兩道配合。中國若掠得台、澎作為向世界侵略的前進基地，台灣人必被徵用作為向世界侵略的砲灰，老幼婦孺被流放到中國大陸的邊陲地帶，正如今日圖博人、維吾爾人的遭遇，家破人亡。

將信眾捐獻打造媽祖號潛艦

台灣是海洋國家，如上所述四面環海，不只是國民的生命財產需要保護，生態與海洋資源也需要保護；中國的侵略迫在眉睫，正在建造第三艘航空母艦，台海無形的戰爭早已開始，有形的「武力軍事戰」將要發生，對抗航空母艦最有效的是潛艦。當中國造第一艘航空母艦時，台灣就應該採購或製造潛艦，至少需要八、九艘，分佈在四周，但是因為當時有「馬桶」為總統，不顧國家的安全保障。

現在台灣製造潛艦，製造之速度與艦數之少恐怕緩不濟急，而另一方面財力有限。但媽祖廟受捐獻而富有，媽祖的神靈不必以黃金鑄造金身才會顯靈，媽祖護佑庶民也有幾個世紀，一個普世慈悲的聖母，諒願意以庶民的捐款來鑄造或購入潛艦，以保護海上的安全，這是新時代用新方策以護黎民。全台的媽祖廟執事齊心祈禱、護得聖旨，將捐獻鑄造媽祖號潛艦，甚至有多艘潛艦為「媽祖一號」、「媽祖二號」......等等，軍民防衛因有神靈之祐更有信心，媽祖之護國祐民的心願終於達成。倘若台中第二選區的顏家有此心志，脫胎換骨形象為之一新，會在歷史上留下一則美談。（2021.11.23）



媽祖有天后、天上聖母之稱。祂是保護航海的女神。圖／擷自大甲馬祖繞境活動臉書