武漢肺炎確診人數破6萬，全球受波及。台灣在邊境防疫及醫療技術雙重優勢下，防疫表現受到民眾肯定，確診病例少、零死亡及無社區感染，卻因中國施壓，讓台灣屢次遭到WHO拒於門外，國內5位前後任衞生署長張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良及林奏延今(13)天共同挺身而出，號召500萬人連署加入WHO。

儘管台灣政府不斷向WHO喊話，依舊因中國施壓而遭拒於門外，今天5位歷任衛生署長以及中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源等人一同舉行「挺台灣加入WHO！500萬民意GO！」記者會，號召500萬人線上連署，共同向WHO喊話，不讓台灣未加入，是WHO的損失，而且健康、衛生無國界，不應成為政治議題，台灣要有意義、公平與世界各國一樣公平的加入WHO。

前衛生署長張博雅表示，1997年5月她以行政院衛生署署長的身分，前往日內瓦爭取加入WHO，當時是以WHA觀察員為目標，向各國表達台灣有能力協助、改善公共衛生。他說，台灣加入WHO不是政治題材，而是衛生、健康問題，新冠肺炎的新的傳染疾病，各國都感到威脅，沒有做好防禦、沒有控制好，全世界都遭殃，WHO需要台灣，台灣也需要WHO，大家要一起努力，才能把疾病控制好。

前衛生署長楊志良也說，台灣與傳染國中國最接近，確診病例數量卻控制的很好，表現比日、韓都優秀，台灣有好的防疫體制，不會隱匿疫情，兩岸政制體制不同，但台灣也曾在醫療上幫過中國，台灣不加入WHO也是中國的損失。

前衛福部長林奏延則強調自己是防疫老兵，台灣歷經了2003年SARS的慘痛經驗，建立了傳染病防治網，17年來的努力，這次武漢肺炎都用上了，包括細胞簡訊及健保入出境資料的勾稽，讓醫護同仁知道病患的旅遊史，獲得保護，加上全民努力，國內病例少、零死亡及零社區感染，台灣不是以悲情加入WHO，而是以這些貢獻加入WHO。

涂醒哲說，疫情反映很多事情，但資料一看，台灣竟然跟港澳放在一起，世界各國為求自保，開始跟大陸劃清，台灣也受波及。台灣是一個主權獨立的國家，很遺憾想要幫助世界上其他國家，但不是會員國所以無法，因此台灣要加入，是健康人權普世價值，不加入就會變成防疫缺口，對世界是不公平的。

葉金川則指出，他在2009代表參加世界衛生大會，是以中華台北觀察員身份，當時大家都不滿意，自己也很不滿意，不過有時候，也要有個折衝。我們要加入的是WHO而不是WHA，並強調必須要有3原則：意義、尊嚴、跟世界各國公平的加入，把握這3點這就夠了。