蔡小姐出現於據傳是以所謂「撩妹」著稱網上節目，實在駭人聽聞。所謂撩妹應即是挑逗戲弄，甚或是調戲年輕女性之謂。而稱女性為妹，是一種不尊重甚至物化女性表現。台灣有檳榔妹、傳播妹等稱呼，但可有人聽過法官妹或教授妹？蔡小姐以國君之尊而現身於輕蔑女性節目，是自貶身份也讓國人蒙羞失面子。圖／畫面擷自波特王YouTube頻道影片

退役軍官黃澎孝上月投書自由時報，痛批退將吳斯懷到對岸為敵意國家捧場，確是大快人心，但他要吳「為黃埔留點面子」，言下彷彿黃埔是金字招牌，有其光榮傳統不容玷污，卻也是他身在廬山中，渾然不知黃埔其實沒有什麼值得維護的面子。

黃埔也者，蘇聯豢養成長，為孫文集團打天下黨衛軍而已。出身即不正有何面子可供捍衛？所以要吳斯懷為台灣留點面子則可，要他為黃埔留面子即無必要。

黃澎孝所稱面子是日常用語，較正式說法應是顏面。失面子即是丟臉之謂。人生在世平日言行最好多加檢點，避免失面子丟臉為人看輕。若是事涉國家顏面則更應慎之又慎，不要害到全民跟著失面子。所以諸如上國訪客所到處要撤掉現行國旗，知名藝人公然稱外國為內地，可謂都全未顧及國家形象。

而身為元首級人物動見觀瞻，一應言行更須格外慎重，萬不宜有失格脫線表現，以免拖累全民蒙羞，動搖廣大國人尊敬信賴。

總統格調日漸下滑

台灣有兩蔣一李，以迄陳前總統以來，歷屆實權總統雖各有毀有譽，卻均未曾有不符身份怪異演出。然而這一多年傳統已被馬先生和蔡小姐先後打破優良傳統，一般均是打破容易重建難，未來總統更不知有何離譜表現矣。

本文即就馬蔡二人極不妥表現各舉二例，以誌台灣總統格調下滑可哀現象。現茲先就馬先生開始。

台灣近年來出現政治綜藝化現象，政治人物已漸與雜技團無異，而這一風氣的開山祖師應正是馬先生。國人應猶記得他在位時，常以不同服飾打扮在不同場合扮演各種人物，多少予人以有失體統感覺。我本人即曾撰文譏評香港有百變梅艷芳，台灣有百變馬先生。然而他最令人不能接受的，是他不僅是國內政治綜藝化，即連出訪辦外交，或依現下流行說是拚外交，也將之綜藝化以滿足他高中生式出風頭心態。

很怪異一個鏡頭，是馬先生出訪西非甘比亞，和該國粗壯巫師總統雙雙趴在地上表演伏地挺身。黑總統看來表演頗吃力，馬先生則是滿面春風，想見這場台甘競賽，應是馬方倡議發起，對方是出於禮貌和無奈而配合。

元首出訪而和對方總統搭配表演伏地挺身，國際外交史上應是空前也恐是絕後。但不知馬先生這一另類拚外交，是台灣之光抑是讓台灣失面子騰笑國際。

馬先生另一失格脫線表演，是故宮南院開幕之日，他身著運動裝束，和同樣打扮香港打仔演員成龍並排而立，兩人都做出揮拳動作，很像在協同表現某一門派武功。該成龍是何等貨色在此也不必多說，馬先生則好歹也是一國之君，和此人同樂合照留念，有無想到為台灣留點面子？

元首要為國家保留顏面

習近平大人會不會和外國元首協同表演伏地挺身，會不會和成龍同樂合照？台灣雖是小國，身為國君者也該為國家保留些許面子。

馬先生讓國人感覺失面子，主要是由於他經常顯露的綜藝化風格。蔡小姐的盲點，是她對自己身為國君的身份缺少警惕，以致時有不妥言行，而讓國人有蒙羞之感。本文下列幾項蔡語錄，即是大選將臨，她求勝心切所做過份自我炫耀宣示，不知國人看來是否有出語幼稚，不是成熟政治領袖宜有的口氣。

「只要有我在」，必能保護台灣主權尊嚴與自由民主。

「只要有我在」，不用擔心台灣變成第二個香港。

「2020能守住台灣的只有一個人，就是蔡英文」。

向世界證明台灣也能在世界體系扮演無可取代角色，「這件事只有我做得到」。

（我是）有史以來最重視國防的三軍統帥。

中國北方有一句譏諷說大話成語，「外面風很大，你不怕吹斷舌頭」。這話在此或也能適用。拚選舉自我推銷是政客所難免，但身具國君身分而自我吹捧到令人聽不下去，廣大國人是否也該有陪同失面子丟臉之感？又若真是「只要有我在」台灣才能如何如何，則萬一其人因故必須退出政壇「不在了」，台灣莫非即是死路一條？話能如此說？

蔡小姐另一不妥表現，或可稱為上任後不妥表現，是她同意出現於據傳是以所謂「撩妹」著稱網上節目。這一報導，稱之為駭人聽聞也不過份。

多數為生活辛苦打拚，無暇也無興趣留意稀奇古怪網上遊戲廣大國人，恐不知該節目詳細內容，但所謂撩妹應即是挑逗戲弄，甚或是調戲年輕女性之謂。而稱女性為妹，也正似美國俚語之BROAD或DAME之類稱謂，是一種不尊重甚至物化女性表現。時下台灣有檳榔妹、傳播妹等稱呼，但可有人聽過法官妹或教授妹之稱？就此而觀，此一節目是否大有不正經輕蔑女性意味？

所以，蔡小姐以國君之尊而現身於傳聞以撩妹聞名，不正經輕蔑女性節目，已經是自貶身份也讓國人蒙羞失面子。為爭取年輕選票而上這等節目又是否正道？

政治人物爭取年輕世代，依憑的應是自身的人格、遠見、魄力、氣慨，不是和年輕人人談情說愛，給年輕人畫大餅，或是染髮拉皮裝年輕人。若是純以各種花式表演攏絡年輕世代，則和所謂補教名師誘騙純情少女恐也相去不遠。

有可能成為民主黨2020總統提名人，滿頭白髮的桑德斯參議員，不乞靈於染髮劑和玻尿酸，不以空洞口號官話唬弄選民，而照樣得到眾多純真年輕人擁戴支持，應該對國內藍綠政客是一良好啟示。

如今馬先生已矣，蔡小姐很可能仍有4年，則真希望她能幡然醒悟，善自珍惜國君身份地位，莫要廣大國人再陪同她失面子丟臉。這應也是最起碼的期盼。