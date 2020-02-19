中國官方今（19）日公布，武漢肺炎累計確診病例7萬4185例，累計死亡病例達2004人。（圖為中國河北趕製醫用防護服）圖／取自中國政府網

針對中國武漢肺炎（COVID-19）疫情，中國官方今（19）日公布，累計確診病例7萬4185例，累計死亡病例已破2000人，達2004人。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，2月18日，新增確診病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例（湖北132例，黑龍江、山東、廣東、貴州各1例），新增疑似病例1185例。

18日當天新增治癒出院病例1824例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬5014人。

截至2月18日24時，中國31省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5萬7805例（其中重症病例11977例），累計治癒出院病例1萬4376例，累計死亡病例2004例，累計確診病例7萬4185例，現有疑似病例5248例。累計追蹤密切接觸者57萬4418人，尚在醫學觀察的密切接觸者13萬5881人。

湖北新增確診病例1693例（武漢1660例），新增治癒出院病例1266例（武漢676例），新增死亡病例132例（武漢116例），現有確診病例5萬633例（武漢3萬8020例），其中重症病例1萬1246例（武漢9562例）。累計治癒出院病例9128例（武漢4895例），累計死亡病例1921例（武漢1497例），累計確診病例61682例（武漢44412例）。新增疑似病例596例（武漢234例），現有疑似病例3462例（武漢1649例）。