黃溫恭，1920年12月30日出生於日治時代的高雄州路竹莊，其父親黃順安是當時路竹後鄉村的村長，也是當地的中醫師。黃溫恭小學就讀末廣公學校，之後考入台南二中（今之台南一中），在學中對日籍學生不公平對待台灣學生感覺憤慨不平，在1938年他與日籍學生打架而遭退學，其父只好將他送去日本關東中學繼續完成學業，之後他進入日本齒科專門學校就讀，畢業後取得牙醫師和外科醫師資格。當時日本已發動對中國的戰爭，他被徵召入伍成為關東軍的軍醫，前往中國東北的哈爾濱戰場服務，度過戰爭時期的艱苦日子。1945年二次大戰結束，黃溫恭終能返回台灣在家鄉路竹開業，成為路竹鄉當時第一位也是唯一的牙醫師。他和畢業於台南長榮女中（教會學校）的楊清蓮結婚，楊清蓮在小學任教，兩人婚後生了一子一女。

黃溫恭目睹戰後台灣社會的混亂和經濟惡化，日本政府走後，台灣由國民政府派來的陳儀負責接收，隨他而來的政府官員腐敗貪污、軍隊軍紀不彰、特權橫行、強佔民間財物、物價飛漲、，失業嚴重、傳染病蔓延、公共衛生惡化，造成台灣社會民怨四起而爆發了1947年的228事件。當時陳儀欺騙台灣社會的民間菁英，答應228事件處理委員會提出的改革要求，卻暗中請求蔣介石派兵鎮壓，軍隊登台後隨即展開大屠殺與大逮捕的行動。黃溫恭當時對國民政府的作為非常失望，他與兒時玩伴陳廷祥的叔叔陳文斌（當時建中校長）組織了讀書會，開始在路竹鄉間教導年輕人閱讀左派書籍，研究馬克思主義，後來他經由盧燦圭介紹加入共產黨，嚮往社會主義的中國。

但隨著228事件平息之後，國民政府宣布戒嚴並展開白色恐怖的清鄉運動，許多左傾思想的讀書會或共產黨外圍組織相繼被破獲。1949年中共派來台灣負責地下工作的蔡孝乾被捕後，供出名單，台北工委會、基隆工委會的成員相繼被逮捕，黃溫恭備感壓力而出面自首，但被情治單位認為「自首不誠」未供出更多成員名單，經法院以「省工委會燕巢支部案」判決15年徒刑，但判決書上呈後，被蔣介石手諭改處死刑。可見在白色恐怖時代，司法未能獨立，而228時未經審判及槍決的更不在少數。1953年5月20日黃溫恭和他的同伴陳廷祥在台北馬場町被執行槍決，行刑前一夜，他留下五封遺書給家人，希望自己的遺體捐給台大醫學院做研究之用，但遺書並未被交到家屬手上，甚至遺體也無人收屍而被集體葬在六張犁山上。

黃溫恭的子女由其妻獨力撫養長大，自小受盡苦難但都力爭上游，經長期努力追尋父親事蹟，終於在2007年5月發現遺書原稿存在官方檔案文件中，再三向政府索取後於2011年7月15日，在台灣解嚴24周年紀念日，由當時總統馬英九手中將五封遺書歸還給家屬，這是白色恐怖下遲到的遺書，遺書內容字字真情血淚，交代他對台灣和家人的熱愛。2018年12月9日，促進轉型正義委員會公告，撤銷黃溫恭的刑事判決罪名，雖然還給他一個清白，但還是留給家屬永遠的遺憾！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集