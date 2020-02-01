在美中貿易戰之下，中國的經濟已經在衰退中甚至在崩潰的邊緣，中國又是致命性傳染病毒如SARS 及最近新型冠狀病毒的「武漢肺炎」的傳染來源，這次肺炎必將使中國的經濟雪上加霜，也將衝擊依賴中國甚深的台灣經濟。而這獨裁專制的中國共產黨政府，依舊隱匿及延宕這疫情消息及資訊有一個多月，讓「武漢肺炎」傳染擴散致一發難以收拾！

中國WHO代表曾怒斥：誰理你們(台灣人)

在這疫情如此嚴重之下，而國際上如美、日、加、歐盟等都在力挺台灣加入WHO，但中國政府竟還悍然拒絕台灣參加及獲得WHO有關這「武漢肺炎」之緊急會議及資訊，甚至阻止台灣政府派遣專機接回滯留在武漢的台灣人民，中國政府如此罔顧台灣人民生命健康的基本人權及人道立場，這更讓我們記起上次SARS 發生時，在2003年五月於瑞士日內瓦所召開的WHO會議之後，中國副總理吳儀及其代表團離開會場時，台灣記者追問：「你們沒有聽到台灣兩千三百萬人民的需要嗎？」，中國的WHO代表沙祖康用不屑的口氣說：「早就給拒絕了！」並以傲慢的口氣說：「誰理你們(台灣人) !」.

政府職責在維護台灣人民生命健康的基本人權

這個殘酷野蠻的中國政府，不只是用一千多枚飛彈對準台灣，還時時處處文攻武嚇並打壓台灣的外交，及參與國際組織的空間，甚至是參與悠關衞生保健基本人權的WHO，如今其「武漢肺炎」病毒的爆發，並嚴重傳染於全球，這樣的中國政府，竟然厚顏無恥還肉麻兮兮地說：「全世界沒有人比中國政府更關心台灣同胞！」，這樣蠻橫的中國政府，而蘇院長只為了維護自己國人的生命健康，暫時禁止台灣的口罩外銷一個月，這裡要特別提及的是：一般時期，中國是口罩的最大出口國，而台灣仍需仰賴進口，但一些藝人、媒體人及馬前總統為了他們的人民幣及祖國情懷的私心私情，竟然泯滅了良心良知，不問青紅皂白，反而謾罵蘇院長及政府為「狗官」及「沒氣度、沒人性」，這究竟是存著什麼樣的心態呢？因為，他們心中根本只有那「中國利益及祖國情懷」的私心私利，但對於養育他們及共同生活的台灣土地與人民，卻沒有一絲絲「自由民主人權」的普世價值，與「公平正義」的基本良心與良知，他們內心依然在深深渴望「中華民族的偉大復興」及「中國一定強」，他們甚至更殷殷期盼落葉歸根於中國的土地，以撫平心中懷著那偉大「中華民族」的利益與情懷，及祖國中國的鄉愁，所衍生的矛盾、失落與憂傷吧！

「遠離中國」讓台灣更自主、更安全、更發展

因此，「遠離中國」並與「中國」區分，是對「台灣」獨立自主、安全與未來發展的關鍵因素與方向，但仍有不少的台灣人已經在中國文化洗禮及經濟大幅交流之利益及工作下，似乎在短期內很難降低對「中國」的依賴或「遠離中國」，台灣的未來是坎坷曲折的！仍有不少的台灣人被大中國教育、媒體洗腦、及經濟利益下，已經深陷在「中國一定強」的盼望想像𥚃，因此當我們在批判中國的危害及哀退的經濟時，這些人總會替中國辯護如下：

美國流感也非常嚴重，已經死亡六千多人，一千三百多萬人感染(甚至到處網傳)，用這則放大的新聞來平衡或掩飾中國的「武漢肺炎」病毒傳染的擴大及嚴重性！還有，中國的5G及軍事力量有多先進多強啊！其實在台灣尚有不少如此懷有「祖國中國的情操或利益」之偏見甚至是腦殘，喜於詆毀美國，輕視台灣，捧喝中國！

從香港的反送中運動及其泛民主派選舉大贏結果，已經粉碎了中共「一國兩制」的大騙局，進而在今年2020一月的台灣總統立委大選的結果，承認「九二共識」而親中的中國國民黨也遭到慘敗，很明顯的是，台灣只有兩條清晰的道路 - 即統一或獨立：一個是中國化的中國路走向「被中國統一的未來」，另一個則是國際化的台灣路走向「自由民主美麗國的未來」，而惡鄰中國時時以文攻武嚇威脅台灣，加上不定時且致命性的傳染病毒，必將衝擊台灣的經濟，因此「遠離中國」並與「中國」區分，積極走向加強與美、日、歐、加拿大、澳州、印度等民主安全體系的國際化，對台灣未來的國家安全及經濟發展是最有利的關鍵與方向！