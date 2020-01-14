時代力量新竹市立委候選人高鈺婷（左）在這次選舉拿下7萬3770票，她今（14）日前往果菜市場等地謝票。圖／時代力量提供

立委選舉結束，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷拿下7萬3770票，高鈺婷今（14）日前往果菜市場等地謝票時表示，選戰過程中她曾提出的市政議題，將會持續關注，未來2年將與時力持續監督新竹市政；時力新竹市黨部主委林彥甫說，2022年時力新竹市黨部不僅在議員將增額提名，「新竹市長部分也積極佈局，絕不缺席。」

林彥甫表示，這次高鈺婷相較2016年邱顯智得票（36,309）有翻倍成長，時代力量政黨票全國最高區域也都集中在竹北、新竹市三區、及苗栗的頭份竹南，2022年時力新竹市黨部不僅在議員將增額提名，新竹市長部分也積極佈局，絕不缺席，才不負選民期望。

至於民眾黨表示也將推派人選，林彥甫回應，尊重各黨提名策略，但過去並未看過民眾黨針對新竹市政提出具體意見，他呼籲在談提名前，民眾黨應先向市民說明對市政議題的見解。

高鈺婷指出，選後她展開謝票行程，也獲得許多新竹市民朋友鼓勵，她在選後當晚就已明確表示，她絕對會留在時力新竹團隊和夥伴共同努力，選戰過程中她曾提出新竹市「0公托、0社會住宅、公幼比例全國倒數第三、農地重劃遭政商集團濫用」等市政議題，她將持續關注，不論在什麼位置，未來2年將與時力新竹團隊持續監督新竹市政，為年輕世代發聲。