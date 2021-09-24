有一位相當有代表性，對台灣歷史和現實若像無真清楚的網友，在我關係「論文門」騙局的貼文留評語，反對赤藍人張亞中加入彭文正批判蔡英文的假學位爭議，講：「在中國共產黨和中國國民黨，時時刻刻要摧毀我台灣國家、民族時，台灣人還在搞內鬥，尤其是和紅、藍統派人物聯手打擊本土政權，令人懷疑你們的居心何在？！」

就張亞中批判並宣示要追究蔡英文濫權掩蓋假學位，伊是在做對的代誌，咱無反對伊的理氣。咱無應該用意識形態做為判斷是非的大前提，嘿是一種無理性獨立思考，容易予惡質政客煽動的民粹情緒反應。總是，張亞中在訪談中間露出和蔡英文仝款，犯著被黨國時代黑白教出來的「千年的大之那」幻想，彭文正基於歷史的正確解釋，當面指正伊講：是清國被推翻了後，才有「之那國」存在。

就台灣歷史的事實，假「之那民國」著是之那黨1949流亡來台灣了後，建構來壓迫和剝削在地台灣人的非法體制。台灣人佔台灣人口的絕大多數，卻自戰後已經被外來赤藍權貴壓迫超過70冬，無屬於自己民族的自由獨立國家。是按怎會按呢哩？之那黨嘛已經恐嚇咱「之那共產黨綁匪會來併吞台灣」超過70冬，現在執政的本土民進黨嘛是閣繼續放送彼種恐嚇。之共綁匪恐嚇咱70冬無法度有任何實質有意義的併吞行動，表示咱台灣浪費70冬聽一隻狗仔吠火車，竟然無能力予彼隻狗仔祙閣黑白吠、黑白吵。

維持中華民國現狀害台灣

逐清楚，呣管是之那黨或是民進黨，現在攏無半步嘛無意志要消除之共綁匪彼種亂吠的併吞恐嚇，反轉攏乖乖向之共綁匪交心，表明會堅持維護假「之那民國」體制，將台灣綁死在《之那民國憲法》所主張的之那。之那黨和民進黨在講的「台灣」，和咱台灣人在講的台灣是無仝的：怹講的「台灣」是假「之那民國」，將台灣併入《之那民國憲法》主張的之那領域；台灣人所講的台灣，無屬《之那民國憲法》主張的之那，嘛無屬張亞中和蔡英文幻想的「大之那」，咱講的台灣，是台灣民族要通過「正名制憲、公投獨立」建立的新國家。

隨著國際社會支持台灣人的台灣，蔡英文的民進黨嘛會假仙吼「台灣」，目的是麻醉台灣人，尤其是麻醉台灣的青年人和國際人士，掩蓋怹堅持維護假「之那民國」的賣台暗盤。這個暗盤是目前之共綁匪、蔡英文集團和赤藍權貴集團三方面基於國際情勢不得不暫時接受的過渡狀態，共同的目的是防止台灣民族主義者掌握有利的機會，創造有利推動台獨的實質環境。怹三方面所以嘛會適時做戲，來瞞騙台灣人，講蔡英文管理當局在推動「台獨」，真正的目的是誤導台灣人台獨的真實意義，藉此邊緣化台灣民族獨立運動。

維持用假「之那民國」綁架台灣，基本上是在等待之共綁匪有夠軍事實力，能當無障礙地以「統一是之那國內事務，外國無權干涉」來併吞台灣。無障礙主要是指：美國評估自己的國家利益，發現干涉之共綁匪併吞台灣算祙合，無意義閣無價值。一個呣自立自強，甘願屈服在外來赤藍體制做奴才買辦，甘願予自己的台灣掛之那名牌的民族，是無民族意義和價值的一群浪民。時到日到，美國真容易採用放棄南越和阿富汗的方式，以不干涉之那內部爭執脫身。台灣若無擺脫假「之那民國」這套枷鎖，台灣前途黯淡。

過去台灣人捒倒之那黨黨國體制，在彼段流血流汗爭民主的勇敢抗爭過程，台灣人領導者忽視鞏固台灣民族主義的理念和實踐，致到台灣人無真正確立要建設台灣成做新閣獨立的國家的意志和信念，大部分台灣人咁哪追求低端動物性的呷穿滿足和生活放縱，無提升現代公民意識和責任，無鼓舞理性科學的思考，無培養個人獨立自尊的素養，致到咱大部分台灣人無意念持守是非正義價值，嘛無講誠實話的勇氣和尊嚴。所以，本土政黨在蔡英文執政操縱下，真緊墮落做外來赤藍體制的買辦，腐化在貪求「錢、權」的赤藍甕仔內，完全背離台灣民族願景和責任。

蔡英文集團藉口維持現狀，成功邊緣化無堅強民族主義信念的台灣獨立運動，閣愈來愈認真放送之共綁匪的恐嚇，來威脅台灣人著乖乖「呣通內鬥」，著聽怹亂騙，隨在怹愈來愈來呣是款撈「錢、權」的惡行。所以，是彼寡呣知通起來反對維持假「之那民國」的台灣人，在流失台灣機會，在毀壞台灣民族前途的根基。關心台灣前途的台灣人，當然著積極暴露並挑戰這寡落伍的本土政客，暴露怹反台灣民族運動的惡質，嘛警醒並鼓舞台灣社會著持守現代進步社會的公民責任。