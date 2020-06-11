基隆屋主陳青旭因欠繳1萬8千元的交通罰單，市值兩百多萬的祖厝竟遭查封，法拍135萬！退休台大法律系陳志龍教授出面指出三缺失。圖／擷自「從迫害到平反」網路影片

基隆屋主陳青旭因欠繳1萬8千元的交通罰單，市值兩百多萬的祖厝竟遭查封，法拍135萬！本案也因陳家人至法務部行政執行署宜蘭分署陳情，七旬老母跪地求情畫面曝光，引發社會議論！罰單未繳房子竟被拍賣，法律學者：拍賣屋內電器就夠了。

網路媒體報導稱，前台大教授陳志龍指出三缺失：

一.消失的「執行員」，查封不合法，不生查封效力

民107年4月27日查封筆錄，其執行情形如下：三、書記官「督同執行員對查封標的完成查封揭示。」，明載有「執行員」，但是執行員是誰？呈現「幽靈執行員」的離奇問題。再者，強制執行法第76條規定執行分署除須踐行揭示外，對已登記之不動產，「並」應先通知登記機關為查封登記，按其文意，執行分署必須要完成「揭示」和「通知」兩程序才算完成查封程序，並以先完成之程序為查封生效時間，但是，執行分署迄拍定日未能完成「揭示」行為，即為無效之查封，自無查封效力何時發生的問題。是以，本件查封程序並不合法，不生查封之效力，

二.執行筆錄被事後補作

三.鄰居的不實，依強制執行法第48條規定，查封時，如債務人不在場，應命其家屬或鄰右之有辨別事理能力者到場，前台大教授陳志龍發現查封筆錄裡的許姓鄰居身分可疑，經詢問鄰長邱惠美、里長夫人劉淑枝都說不認識許男；陳青旭控訴，住在這裡40幾年，完全不知道有這個鄰居！

公僕豈可故意為難百姓？

本件最後能撤銷拍賣，出在行政執行署總署表示，義務人隱瞞事實，也公布查封的照片給媒體，但陳志龍曾調閱卷宗，卻查無封條喔，消失的封條，何以重現呢？經比對結果發現，2018年4月27日查封日，當天是下雨天，並無封條，而執行署秀出有封條的照片，地下是乾的，封條的背後多個冷氣機，鄰居指出該冷氣機是2019年母親節買的，且冷氣機有2019年字樣，顯然有封條的照片是事後補拍的，執行署最後才撤銷，讓當事人喜出望外。

公務員本是身在公門好修行，但為了圓謊，編了更多的謊，原先柯姓執行官避而不談封條照片，而無法證明是否有揭示查封封條，最後，執行署對媒體秀出有封條的照片，才揭穿執行署的謊言，陳青旭有陳志龍協助他聲明異議，才得以暫緩點交，以時間換取空間，終讓執行署撤銷拍賣，筆者不明白，官員是服務人民？還是為難人民？