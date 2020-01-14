2020金鼠年！高雄燈會藝術節即將於1月29日(大年初五)至2月9日登場！高雄今年燈會規劃7個主題燈區，其中生肖燈區以親子互動的花燈增添活動趣味，舞台區更有國內外超過13組表演團體輪番熱力演出，歡迎大家到高雄走春，歡喜過新年。

高雄燈會重頭戲的生肖燈區，特別以鼠為主題進行創意規劃，有別往年台座陳列方式，以親子互融的花燈進行互動，更添趣味；而舞台上則有明華園戲劇團、九天民俗技藝團、西班牙高空秀、法國白馬夜光秀等各式表演團體，天天都精彩。

燈會期間，愛河周邊還有迎新發福市集，提供各式好吃好玩的攤位，更有美麗的愛河水舞音樂展演，歡迎大家利用春節假期到高雄觀光旅遊，搭乘文化遊艇、走訪崗山之眼、至六龜寶來泡溫泉，或到鼓山來趟軍事觀光、旗津大啖海鮮賞夕陽、佛光山祈福看花燈，感受高雄白天至夜晚的美麗風光。

高雄燈會藝術節於大年初五起，一連12天在愛河畔登場，舞台表演邀請包括明華園戲劇團、九天民俗技藝團、陳昇與新寶島康樂隊，國外團體則有結合高空特技及肢體舞島的西班牙高空秀風之精靈、法國白馬夜光秀、法國香頌樂團、拉丁森巴舞團、台灣OBOE王子蔡興國vs印加樂團、台灣。新象創作劇團等超過13個表演團體輪番演出，

觀光局表示，沿岸燈區依照不同主燈，分為藝術燈區、生肖燈區、創意燈區、宗教燈區、企業燈區、競賽燈區及打卡熱點，周邊還有迎新發福市集、愛河水舞音樂展演以及最具環保創意的愛之鯨裝置藝術，相信能帶給市民朋友視覺、味覺、聽覺的全方位感受。詳細活動資訊請上高雄燈會官網查詢(https://www.2020khl.com/)