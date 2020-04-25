行政院長蘇貞昌今（25）日視察防疫旅館，讚揚防疫旅館舒適又新穎，甚至比他家漂亮，不僅入住旅客安心，也讓防疫不致有破口；並讚揚台灣的防疫工作經驗，將成為世界的典範。圖/行政院提供

行政院長蘇貞昌今（25）日視察防疫旅館，讚揚防疫旅館舒適又新穎，甚至比他家漂亮，也感謝中央、地方與民間合作，讓有需要的民眾入住防疫旅館，不僅入住旅客安心，也讓防疫不致有破口；並強調台灣的防疫工作經驗，將成為世界的典範。

蘇揆表示，防疫旅館是防疫重要團隊之一，舒適又新穎，甚至比他家漂亮，讓需要居家檢疫的國人能在此優美環境，為防疫盡心力，同時保護自己，也減少社會負擔。他視察了旅客抵達報到（check in）模擬流程，並瞭解垃圾收取及消毒、送餐等流程，以及聽取防疫客房介紹，並感謝服務人員提供良好入住環境。

蘇貞昌感謝業者全力配合，並提供最好服務，讓入住民眾安心，也讓防疫不致產生破口，顯示「政府資源有限，民間民力無窮」，政府與民間努力，中央與地方合作，才能做好防疫工作。

蘇貞昌強調，台灣今天防疫工作被世界肯定，許多國家國會、人民及媒體都要求其政府要向台灣學習，甚至有「台灣模式」，重要的就是我們真的努力在做，而且確實有一套。例如，現在從國外回來，從機上廣播、機場檢疫，到防疫車隊、防疫旅館等，這整套可看出台灣對防疫工作，不僅是在第一線醫護人員非常辛苦、高水準，且方方面面每個動線及崗位，都用盡心思要做到最好，所以防疫工作獲得肯定，相信我們一定能夠戰勝病毒。

蘇貞昌認為，當這整個事情圓滿後，台灣的防疫工作經驗，整個公衛又向上提升，成為世界的典範。現在因為疫情還在發展，我們還要努力。