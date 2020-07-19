高雄市正在進行市長的補選，這是高雄市民創下台灣民主發展史上的紀錄，在任期不到兩年的時間內，罷免了院轄市長韓國瑜造成的補選。目前進行角逐的有三位候選人，分別是民進黨提名再度參選的陳其邁，國民黨提名現任市議員的李眉蓁，以及民眾黨提名現任市議員的吳益政。三位候選人各有特色也紛紛展開競選活動，結果將會如何引起台灣社會大眾的好奇。

陳醫師以高雄人的立場針對三位候選人的條件加以分析比較，並提出特別期待三位候選能有令人亮眼的政見主張，特別是在中國推出香港國安法，造成香港即將失去國際金融中心的優勢條件之此刻，高雄作為國際港灣都市，如何成為台灣國際化的領頭羊，創造高雄的世界航運與貿易樞紐地位，吸引國際經貿金融人才和資金，提升高雄的就業率與市民所得，這些政見才是高雄市民最能有所感的市政藍圖與願景啊！

陳永興醫師認為三位候選人目前只讓市民看到天天到市場拜票，或到寺廟上香，或在網路上裝可愛吸引年輕人眼光，卻尚未聽到有關於高雄市如何掙脫過去多年來的不景氣困境，如何從加工出口區、重工業、傳統經濟格局轉型為更現代化、國際化的都市經貿發展格局，如何讓傳統產業創新，迎接世紀大疫情之後的發展趨勢，如何以新科技、新資訊、新物流、新生技、新思維，結合全台人才，吸引全球資金，創造出新高雄的特色，否則高雄市在全台六都已落到最末段班，甚至新竹縣市所得也超越六都，高雄市已是全台灣排名第八的所得都市，這樣的市長選舉，不值得市民警惕和反省嗎？特別是目前民調呼聲最高的候選人陳其邁，代理過高雄市長對高雄市政已有了解，又擔任過行政院副院長也了解中央的政策導向和資源配置，應該可以給高雄市長美好的願景和期待。

高雄市有山有海，有台灣條件最好的港口，也有最適於南進東南亞的空港，有勤奮的人民和樸素、坦率的民風，作為第一流的高雄市長若無第一流眼光環抱世界格局，將使高雄的發展像過去十年的停滯原地踏步，多麼令人嘆息，民心思變值得三位候選人深思，詳細內容請聽陳永興醫師說分明。

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