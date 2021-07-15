在這一集【聽醫生講看覓】節目中，陳永興醫師邀請到王明哲老師在節目中分享他的創作歌謠，其中有多首是王明哲與文化界的國寶黃炳松董事長，也是南投埔里牛耳藝術渡假村創辦人與負責人，所共同創作的台語歌謠。黃炳松於6月底施打疫苗後不幸辭世，享年九十歲，在節目中藉著演唱他所創作的詩歌來紀念並懷念他。

王明哲也在節目中演唱多首他所創作動聽的台語歌謠，由林崑峯醫師製作為單曲影片與讀者分享。

雞婆

作詞/黃炳松 作曲、彈唱/王明哲

阿婆阿婆，真雞婆，管東管西四界踅，

唸橫唸直，雜雜唸，講好講壞講袜停，

序細孝順，真好命，穿媠吃好水噹噹，

序細孝順，真好命，只是愛管閒仔事，無時閒





擔蔥賣菜

作詞/黃炳松 作曲彈唱/王明哲

阿婆仔家治來種菜，家治擔來賣，

擔蔥賣菜，認真打拼，沿路來叫賣，

青菜新鮮，營養好吃，予汝身體尚勇健

阿婆仔家治來種菜，家治擔來賣，

街頭巷尾，為著生活，沿路來叫賣，

青菜新鮮，營養好吃，予汝身體健康吃百二





逆轉勝

作詞/黃炳松 作曲、彈唱/王明哲

頭仔輸尾仔贏，頭仔輸尾仔贏，

頭仔輸尾仔贏，頭仔輸尾仔贏，

逆轉勝逆轉勝，靠智慧靠骨力，

go go全壘打，go go衝衝衝，逆 轉 勝，

頭仔輸尾仔贏，頭仔輸尾仔贏，

頭仔輸尾仔贏，頭仔輸尾仔贏，

go go Home run，go go全壘打，go go 逆轉勝，

靠默契靠默契，逆 轉 勝





老歲仔

詞曲／王明哲

老歲仔老歲仔 跌一倒撿著寶

人人攏嘔咾

老歲仔老歲仔 跌一倒撿著寶

吃穿免煩惱

不窗擱跋倒，吃穿免煩惱！





美麗 Formosa

詞曲／王明哲

美麗 Formosa 玉山懸懸倚佇遐

海洋四邊遐呢闊 阮的美夢攏佇遮

美麗 Formosa 有祖先流過血汗

代代子孫佇遮生湠 阮的希望攏種佇遮

青翠的山脈 白雲來做伴 花蕊開遍滿山嶺

海鳥的叫聲 親像土地的呼喚 聲聲鑽入阮心肝

美麗 Formosa 太平洋的燈塔

阮的心永遠堅定 向佇遮 這是阮的—「美麗國家」





永遠的故鄉~台灣

作詞／吳景裕 作曲‧彈唱／王明哲

看著是茫茫的海水 思念是遠遠的故鄉

三十年飛鳥在流浪 故鄉啊 我的故鄉

鼻著是芳芳的花味 風吹是靜靜的故鄉

一二叢蓮霧在開花 故鄉啊 我的故鄉

踏著是青青的土地 希望是永遠的故鄉

每一遍心內在叫你 故鄉啊 我的故鄉

照著是白白的月光 出日是美麗的故鄉

三四甲稻仔在結穗 故鄉啊 我的故鄉

聽著是近近的笑聲 作夢是細漢的故鄉

五六隻田嬰在爽水 故鄉啊 永遠的故鄉

