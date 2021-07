在這一集【聽醫生講看覓】節目中,陳永興醫師邀請到王明哲老師在節目中分享他的創作歌謠,其中有多首是王明哲與文化界的國寶黃炳松董事長,也是南投埔里牛耳藝術渡假村創辦人與負責人,所共同創作的台語歌謠。黃炳松於6月底施打疫苗後不幸辭世,享年九十歲,在節目中藉著演唱他所創作的詩歌來紀念並懷念他。

王明哲也在節目中演唱多首他所創作動聽的台語歌謠,由林崑峯醫師製作為單曲影片與讀者分享。

雞婆

作詞/黃炳松 作曲、彈唱/王明哲

阿婆阿婆,真雞婆,管東管西四界踅,

唸橫唸直,雜雜唸,講好講壞講袜停,

序細孝順,真好命,穿媠吃好水噹噹,

序細孝順,真好命,只是愛管閒仔事,無時閒





擔蔥賣菜

作詞/黃炳松 作曲彈唱/王明哲

阿婆仔家治來種菜,家治擔來賣,

擔蔥賣菜,認真打拼,沿路來叫賣,

青菜新鮮,營養好吃,予汝身體尚勇健

阿婆仔家治來種菜,家治擔來賣,

街頭巷尾,為著生活,沿路來叫賣,

青菜新鮮,營養好吃,予汝身體健康吃百二





逆轉勝

作詞/黃炳松 作曲、彈唱/王明哲

頭仔輸尾仔贏,頭仔輸尾仔贏,

頭仔輸尾仔贏,頭仔輸尾仔贏,

逆轉勝逆轉勝,靠智慧靠骨力,

go go全壘打,go go衝衝衝,逆 轉 勝,

頭仔輸尾仔贏,頭仔輸尾仔贏,

頭仔輸尾仔贏,頭仔輸尾仔贏,

go go Home run,go go全壘打,go go 逆轉勝,

靠默契靠默契,逆 轉 勝





老歲仔

詞曲/王明哲

老歲仔老歲仔 跌一倒撿著寶

人人攏嘔咾

老歲仔老歲仔 跌一倒撿著寶

吃穿免煩惱

不窗擱跋倒,吃穿免煩惱!





美麗 Formosa

詞曲/王明哲

美麗 Formosa 玉山懸懸倚佇遐

海洋四邊遐呢闊 阮的美夢攏佇遮

美麗 Formosa 有祖先流過血汗

代代子孫佇遮生湠 阮的希望攏種佇遮

青翠的山脈 白雲來做伴 花蕊開遍滿山嶺

海鳥的叫聲 親像土地的呼喚 聲聲鑽入阮心肝

美麗 Formosa 太平洋的燈塔

阮的心永遠堅定 向佇遮 這是阮的—「美麗國家」





永遠的故鄉~台灣

作詞/吳景裕 作曲‧彈唱/王明哲

看著是茫茫的海水 思念是遠遠的故鄉

三十年飛鳥在流浪 故鄉啊 我的故鄉

鼻著是芳芳的花味 風吹是靜靜的故鄉

一二叢蓮霧在開花 故鄉啊 我的故鄉

踏著是青青的土地 希望是永遠的故鄉

每一遍心內在叫你 故鄉啊 我的故鄉

照著是白白的月光 出日是美麗的故鄉

三四甲稻仔在結穗 故鄉啊 我的故鄉

聽著是近近的笑聲 作夢是細漢的故鄉

五六隻田嬰在爽水 故鄉啊 永遠的故鄉