冬遊海角到恆春，日照古城滿天雲；

落山風吹越山嶺，春猶未至暖如春。

—〈恆春〉



恆春原住瑯嶠人，漢人入墾在平原；

牡丹事件驚官府，建城設縣護家園。



恆春自古食豆蒜，四面古城砌紅磚；

洋蔥甘甜銷海外，思想一曲唱百年。

—〈恆春之歌〉

台灣島南北長四百公里，像尾端狹長的番薯。島之極南，四季如春的海角小鎮叫恆春。

1636年荷蘭《熱蘭遮城日誌》記載，瑯嶠有原住民十八社，由一酋長統治，有戰士960人。婦女都穿裙子，雙乳也遮住，是福爾摩沙最文明的人。荷蘭曾從瑯嶠到卑南尋找黃金。

清初1686年《台灣府志》記載，鳳山縣有瑯嶠十八社，後來以楓港為界，分上、下瑯嶠十八社。上十八社叫大龜文，下十八社叫斯卡羅，屬排灣族，是台灣原住民最早的王國酋邦。瑯嶠是排灣語，指枋寮以南狹長的恆春半島。或說原是柴城的蘭花名。

康熙末年（1721年），清廷下令禁止漢人進入瑯嶠。1788年清將福康安來台，追捕林爽文莊大田，追到柴城。

1867年，美國商船羅妹（發）號在墾丁南方七星岩觸礁，船員被斯卡羅殺害。美國派軍艦來，領事李仙得與帶清軍的台灣總兵劉明燈，都來到瑯嶠柴城。李仙得與斯卡羅頭目卓杞篤，簽訂南岬之盟的台灣第一件國際和約。

柴城是漢人來瑯嶠，最早開發的西海岸平原聚落，圍柴防禦叫柴城，轉音叫車城，至同治年間，已有不少福佬和客家人。車城福安宮是台灣最大土地公廟，有福康安和劉明燈的勒石碑。

1871年，琉球船在東海岸八瑤灣（今滿州九棚一帶）遇難，船員54人被高士佛社殺害，清廷稱是化外之地。1874年，日本軍自車城射寮登陸，攻打牡丹社，驚動清廷，派沈葆楨來台。日、清談判後日軍撤離。



八瑤灣海岸，1971年琉球人在此登岸被殺，引起牡丹社事件。圖／張富茗攝影 呂自揚提供

1874年12月，沈葆楨到車城，奏請在車城南方猴洞，築城設縣，見瑯嶠冬天仍草木青翠，氣候溫暖如江南初春，取縣名和城名叫恆春。1875年「開山撫番」，發生清軍與大龜文的獅頭社戰役。

1875年開始建恆春城，牆砌紅磚和石頭、三合土，東西南北四門皆有城樓砲台，建好後入墾的福佬客家人漸多。城牆後來遭破壞，現在是全台保留最完整的古城。



恆春歡迎遊客的古城牆與月琴地標。圖／呂自揚攝影

恆春很久以來，就以古城、落山風、洋蔥和恆春民謠出名。到墾丁、鵝鑾鼻旅遊，和每年四月的「春吶」，都要經過恆春。

恆春半島是中央山脈的尾端，每年重陽至清明的東北季風，都越過東邊四、五百公尺高的山嶺，直落而下向恆春平野海洋猛吹，時歇時停。風聲呼嘯，常大如中級颱風，百樹飄搖欲倒，民間叫落山風。

恆春盛產洋蔥，10月種植，因落山風使蔥葉低伏長不高，蔥頭結球碩大，風越大越甘甜清香，暢銷海內外。3、4月採收季節，車城、恆春路邊，都有人在賣一袋一袋黃金色洋蔥。

恆春早期生活困苦，居民皆煮去殼的綠豆當飯吃。去殼的綠豆，粉白如切碎的蒜片，叫綠豆蒜。後來加龍眼乾和糖，煮作喜宴甜點，流傳成獨具風味的著名小吃。



恆春著名傳統小吃綠豆蒜，去殼綠豆加龍眼乾、糖和番薯粉。圖／呂自揚攝影

早期福佬客家人遷來迢迢遠遠的海角恆春，工作餘暇，夕陽西下，吹著海風落山風，思想起福建廣東或台灣西部的遙遠家鄉，不禁哼唱起各種小調，來抒發思鄉之情和困苦生活的苦酸，流傳成許多首地方歌謠，已傳唱一百多年。

最著名的恆春民謠是〈思想起〉和〈平埔調〉。〈平埔調〉先後被改編為（台東調）〈耕農歌〉〈三聲無奈〉〈青蚵仔嫂〉。

〈思想起〉又叫〈思想枝〉，歌詞可長可短可自編，可文雅可遊戲。早期愛唱台語歌者大多會唱。

1967年，音樂家到恆春採集台灣民謠，發現不識字，日治時代就走唱恆春民謠著名的老歌手陳達，就安排他到台北高雄演唱。

手抱一把老月琴，唱一首〈思想起〉的陳達，歌聲沙啞蒼涼，自編自唱，歌詞流暢富詩意和故事性，搭配自彈四根絃的月琴聲，感情豐富，轟動一時，成為是恆春民謠的代表人物。。



恆春民謠代表人物陳達，手抱月琴像。圖／呂自揚攝影

〈思想起〉是恆春民謠的代表歌曲，也是台灣鄉土民謠的代表歌曲。恆春人唱民謠，大人小孩都手抱著一把月琴，月琴是恆春民謠的象徵。

冬日旅遊台灣海角溫暖如春的恆春，海闊天藍多雲，有原住民瑯嶠人先後荷蘭、美國、日本、清帝國的接觸衝突，和與福佬客家平埔族融合的歷史，有奇怪的落山風，古香的古城，甘甜的洋蔥，美味的綠豆蒜，和流傳上百年的民謠。

這樣洋溢著特殊歷史滄桑與地方鄉土風情的海角小鎮，是台灣島的唯一。乃作〈恆春之歌〉三首，並以恆春民謠〈耕農歌〉的曲調哼唱，華語台語皆可吟唱，希望在地的瑯嶠恆春人也會喜歡。



著名書法家恆春人吳國豪，揮毫〈恆春之歌〉三首書法（由右至左）。圖／呂自揚提供

知名書法家與藝術史學者吳國豪教授，是恆春人，特以恆春在地人的文學情緣，揮毫〈恆春之歌〉，來與大家共同欣賞。



呂自揚作詞〈恆春之歌〉歌譜，採用恆春民謠〈耕農歌〉曲調。（若以台語唱，「越山嶺」改為「翻山嶺」，「入墾」改為「開墾」。）圖／呂自揚提供

附記：

一、1960年代恆春民歌手陳達，1970年代台南素人畫家洪通，和台灣鄉土文學論戰，是台灣被壓抑鄉土文化，開始引動之音樂、美術、文學的歷史三部曲。

二、陳耀昌著《傀儡花》，寫1867年美船羅妹號事件，改編成電視劇叫《斯卡羅》；《獅頭花》寫1875年大龜文與清軍的獅頭社，都是寫瑯嶠的歷史小說。

三、電影《海角七號》，如是日治時代地名，應叫「海角七番地」。