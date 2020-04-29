在美國，人工智慧的風險投資資金在2018年增長了72％，達到驚人的93億美元。示意圖／Pixabay

從矽谷到倫敦再到上海人工智慧創業公司，如雨後春筍，欣欣向榮，令人眼花撩亂，有如美國淘金熱熱景。但隨著任何淘金熱，一些被選中的人會找到黃金，大多數其他人將鎩羽而歸。為了成功，人工智慧創業公司需要跨越從技術到企業的商業鴻溝。 並且學會不要過快地移動，並且在擁抱負責任的AI。

AI處於完全淘金模式。每天我們都會聽到人工智慧公司的頭條新聞，他們籌集了大量資金，為他們提供了探索人工智慧金礦脈的資源。這筆資金正流向這些新領域。在美國，人工智慧的風險投資資金在2018年增長了72％，達到驚人的93億美元。

記得淘金熱熱潮中，最賺錢的是不是開採黃金者，而是向礦工出售用品：手推車、帳篷、牛仔褲、鏟子等，發了大財。顯而易見的是，設計和製造晶片，然後維持全球晶片領導者的地位的成本非常高。它需要非常雄厚的財力和世界級的矽材和軟體工程師團隊。這意味著新獲勝者將寥寥無幾。就像淘金熱的日子，那些提供最便宜和最廣泛使用的採摘和鏟子工具的人，將賺很多錢。但這場淘金熱的挑手和鏟子卻是科技巨頭。

使用 AI 創造的價值在哪裡？當我們開始考慮誰將在AI中賺錢時，我們要檢驗AI價值鏈。人工智慧的競爭環境很廣泛，包括人工智慧製造商（即那些製造人工智慧技術的人）和接受者（那些採用人工智慧技術並提取價值的人）。

（1）AI晶片和硬體製造商正在尋求為所有AI應用提供動力，這些應用將被編織到全球大小組織的結構中；

（2）將承載AI應用程式的雲端平台和基礎設施提供商;

（3）AI演算法和認知服務構建模組製作者，他們為AI應用程式提供視覺識別，語音和深度機器學習預測模型;

（4）企業解決方案提供商，其軟體用於客戶，人力資源，資產管理和規劃應用;

（5）行業垂直解決方案提供商，他們希望利用人工智慧為醫療保健和金融等行業的公司提供動力;

（6）希望增加收入，提高效率和深化見解的人工智慧企業接受者;

（7）民族國家正在尋求將人工智慧納入其國家戰略並成為人工智慧國家。

簡而言之，AI淘金熱似乎將有利於擁有最佳AI工具和技術、資料、最佳技術工作者、最多客戶和最強大資本獲取機會的公司和國家。那些規模大的人將從AI中分得大部分經濟價值。在某些方面，「加上一個變化，加上依然故我（c'est la méme，意即如果我礙到你，我也不會改變的）選擇。」但是，也會有一些勇敢的初創公司會發現大金塊。但像任何淘金熱一樣，許多初創公司都會遭遇薪酬問題。許多個人和社會可能會覺得他們沒有看到淘金熱的好處。

這次AI淘金熱的大多數獲勝者都可能會偏愛那些有規模的人。谷歌、微軟或阿里巴巴等技術巨頭正在搶先一步。他們可以聘請最好的研究和工程人才，可以訪問由數十億用戶構建的最大資料集，創建最好的產品，並擁有令人難以置信的雄厚資金。擁有最多資料和利用人工智慧的機會，能表明領導力的國家，將來自美國和中國。

對於初創公司在這個競爭激烈的市場中蓬勃發展，他們需要得到領先的研究人員的支持，他們擁有一整套智慧財產權專利和已發表的論文，深入的專業知識，並且可以獲得理想的獨特和高品質的資料集。但是，AI創業公司需要跨越從技術世界到企業的商業鴻溝。成功的初創公司知道他們需要：

1、不要動得太快，破壞東西，擁抱負責任的AI。

2、解決真正高價值的用例。

3、掌握企業銷售並學習計算耐心。

4、為現實世界翻譯AI。

5、降低審判的障礙。

6、快速雇用商人。

他們還需要確保他們能夠提高智慧和耐心資本。

許多創業公司都找不到黃金，但那些可以擴展的黃金將成為全球性企業或很快被重量級企業所收購。即使創業公司還沒有找到商業化的途徑，但如果他們正在努力通過強大的研究團隊來實現人工智慧演算法，他們就可能成為獲取者。