黃國昌車隊1月2日到台東長濱。受難家屬號召了7台車，在路邊等時力要陪黃國昌車隊掃街拜票。當日雖後因黑鷹迫降意外，取消掃街行程，惟黃國昌在臉書PO上圖文說：感動到不知該說什麼。謝謝您們，我們會加油！(圖/普悠瑪事故受難家屬提供)

「百萬人民挺時代力量全國巡迴」第十天，大選前夕，黃國昌今早與賴嘉倫在汐止車隊掃街，爭取支持！下午1點半進行「台 • 北 • 市 • 大 • 車 • 掃」晚上6點，在捷運市政府站三號出口集結！從信義微風廣場出發徒步掃街，為2020大選作最後衝刺，

尤值一提的是普悠瑪事故受難家屬透過民報呼籲並誠心懇求各界政黨票投給⑥時代力量，將「黃國昌留在國會」、監督台鐵、交通部和政府，讓人民「行」的更安心、更安全、有保障。

時代力量百萬人民挺時代力量全國巡迴，1月2日前進花東在台東長濱鄉時普悠瑪列車出軌事故親屬號召了7台車，在路邊等時力要陪黃國昌車隊掃街拜票。當日雖後因黑鷹迫降意外，取消掃街行程，惟黃國昌在臉書PO上圖文說：感動到不知該說什麼。謝謝您們，我們會加油！

普悠瑪事故受難家屬姜姜說：感恩國昌老師一顆誠摯的心陪伴家屬和伸出援手，溫暖和撫平我們傷痛的心。家屬們能做的事情和黃國昌相較之下真的「極微小」而 黃國昌委員 總是說其只是做身為一個立法委員應該做的事情而已。讓家屬更有感的認為台灣國會不能缺少黃國昌。

受難家屬董明豪在臉書PO上黃國昌車隊1月2日到台東長濱的過程；受難家屬翁啟勝也在臉書PO上：「政黨票時代力量: 6號」他說：親愛的好友們，這次政黨票就依我吧!那段難熬的日子，謝謝大家的幫忙。有人說:執政的和曾經執政的都會有包袱...那就給有實力和能力的人來監督制衡。感謝~

※附註：2018年10月21日下午4:50分在台鐵宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站旁發生普悠瑪自強號列車脫軌翻覆重大事故導致18人死亡與215人輕重傷，該翻覆事件是近40年最嚴重鐵道災難，不過台鐵一開始對外都聲稱是司機的問題。 經黃國昌委員不斷在國會質詢與調查追案，最後才查出是「主風泵」一個很重要的零件發生問題，後來也有拆卸「主風泵」下來確認發現上面都是鳥的羽毛、土砂都卡在油冷卻器上，導致無法散熱，完全失效。這是一個最重要的問題。

提到普悠瑪列車出軌，想到黃國昌火力質詢。賴嘉倫以影片，說明該案與黃國昌委員追查調查的過程，賴嘉倫在四分鐘的影片以台語發音，說明普悠瑪案的來龍去脈，非常精要地讓更人了解這個複雜的案件。

※「受難家屬董明豪在臉書PO上黃國昌車隊1月2日到台東長濱的過程」

台東地很大..但人卻少，我們普悠瑪家屬能幫忙的不多，也放下手邊事，買了當天最早飛機回台東，只能盡我們能給予國昌委員幫助，我們知道..這點回報比起國昌委員真是小巫見大巫，委員總是那句話，"這是我應該做的，你們太客氣了可惜當天發生黑鷹失事，暫停當天晚上所有掃街拜票，也很謝謝本要晚上與我參與的同學及朋友，不然一定一定會很熱鬧。

台東鄉親都知道在107年10月21日發生憾事。事已境遷，有誰還記得呢？？

這件事上幫忙最多的人是黃國昌立法委員，鄉民們可能不知道，您們手上都有一票能投給黃國昌委員。政黨票投給六號，就是投給黃國昌委員。

黃國昌委員讓我們台東往返塔上台鐵火車回家更佳安全。

謝謝翁啟勝、朱荳荳，拿了文宣放在店裡，原本拿了一千份，本想說會太多發不完，但出乎意外來的好。

謝謝姜姜幫忙安排住宿，讓時力黨員好眠補充體力。東河包子也好吃。

謝謝李嘉美、王瑋樺是遠從海端鄉到來，親自跟國昌老師說聲謝謝。（到來的人很多就不逐一詳列名字）

各家屬有事無法前來的，你們感謝的心委員都知道。

#政黨票唯一支持時代力量六號

#普悠瑪事件

#立法委員黃國昌

#讓台東往返南北火車更安全